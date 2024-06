Le groupe OCP obtient un financement de 200 millions d’euros de la Banque allemande de développement et d’investissement

Le groupe OCP vient de signer, à Francfort (Allemagne), un accord de financement vert de la Banque allemande de développement et d’investissement (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW), portant sur un montant de 200 millions d’euros. Cette enveloppe a été accordée au leader mondial des engrais phosphatés dans l’objectif de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de lutter contre le changement climatique, a indiqué le groupe OCP dans un communiqué.

«Nous sommes ravis d’annoncer cette étape importante dans notre cheminement vers un avenir durable. Cet accord avec la KfW représente non seulement une contribution essentielle à notre ambitieuse stratégie d’investissement vert, mais il démontre également que les parties prenantes et les investisseurs font confiance au Groupe OCP, à notre modèle économique et à notre solidité financière pour atteindre nos objectifs communs», a commenté Karim Lotfi Senhadji, directeur financier du groupe OCP.

Le financement obtenu auprès de la KfW constitue une contribution importante à la stratégie d’investissement vert de 13 milliards de dollars du groupe OCP pour la période 2023-2027, visant à accroître sa production d’engrais durables, note le communiqué.

La plus grande partie de ce financement, soit 150 millions d’euros, sera consacrée à l’objectif du groupe d’utiliser 100% d’eaux non conventionnelles en 2024 dans ses opérations industrielles. Les 50 millions restants aideront le groupe OCP à atteindre ses objectifs de recourir à 100% d’énergie propre d’ici 2027, et de neutralité carbone complète pour les scopes 1 et 2 en 2030, et pour le Scope 3 en 2040, tout en augmentant sa production d’engrais verts.

La stratégie en question inclut un investissement global de 7 milliards de dollars dans la production d’hydrogène vert et d’ammoniac vert à partir de l’énergie éolienne et solaire. Et ce, avec une production d’un million de tonnes par an d’ici 2027, «destinée non seulement aux engrais, mais aussi au soutien du développement d’autres industries vertes au Maroc».