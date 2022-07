© Copyright : DR

Le groupe OCP a obtenu l'autorisation du gouvernement pour la création de la société «OCP Nutricrops», au capital de 13,8 milliards de dirhams, regroupant plusieurs de ses filiales exerçant des activités chimiques.

L'activité principale de la société «OCP Nutricrops», qui sera créée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration, au capital de 13,8 milliards de dirhams, sera la fabrication d'acide phosphorique, de phosphate monoammoniacal et de produits chimiques de toutes sortes, notamment par transformation du phosphate, indique le décret n°2.22.407, publié au Bulletin officiel daté du 4 juillet.

Selon ce même décret, cette filiale a pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie du groupe OCP dans le domaine des solutions de fertilisation des sols et des plantes. Cette nouvelle société regroupera ainsi les sociétés «Jorf Fertilizers Company I», «Jorf Fertilizers Company II» et «Jorf Fertilizers Company IV», détenues à 100% par le groupe, et «Jorf Fertilizers Company III» et «Jorf Fertilizers Company V», lesquelles sont respectivement détenues à 50% et 60% par l’OCP.

A terme, ce processus permettra la création d'une entreprise leader dans le secteur des engrais et des solutions d'engrais sur mesure, avec une plus grande flexibilité et plus d'options en termes de financement, notamment en termes d'ouverture de capital.

Notons que ce projet a été approuvé par le Conseil d'administration du groupe lors de sa réunion tenue le 17 mars 2021. Selon les prévisions, le chiffre d'affaires moyen de cette société s'élèvera à environ 30,6 milliards de dirhams entre 2022 et 2025.