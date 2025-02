Lancement d’un nouveau programme de digitalisation et de soutien aux artisans

Un nouveau souffle pour l’artisanat marocain. Le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en partenariat avec le groupe Barid Al-Maghrib et les Chambres de l’artisanat, a signé une convention-cadre révolutionnaire. Objectif: digitaliser le secteur, simplifier les services et renforcer la compétitivité des artisans, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du 19 février.

Parmi les initiatives phares de cet accord, figure la création d’une carte professionnelle nouvelle génération, développée en collaboration avec Barid Media. Plus qu’un simple document, cette carte intelligente offrira aux artisans un accès facilité aux services publics et privés, tout en intégrant des solutions numériques innovantes. De nouveaux avantages seront progressivement dévoilés en partenariat avec différents acteurs nationaux.

Cette convention marque un tournant stratégique pour l’écosystème artisanal. Elle prévoit notamment la digitalisation des services des Chambres de l’artisanat et de la Fédération des chambres de l’artisanat (FCA), ce qui permettra une meilleure accessibilité et efficacité des services offerts aux artisans. Elle vise également à accélérer la mise en place du Registre national de l’artisanat (RNA), facilitant ainsi l’identification et la reconnaissance officielle des artisans.

Dans le cadre de cette initiative, le processus de délivrance des cartes professionnelles sera unifié, simplifiant ainsi les démarches administratives pour les artisans. Par ailleurs, l’accord prévoit le renforcement des services logistiques et commerciaux, offrant aux artisans des solutions adaptées pour le transport et la distribution de leurs produits. En outre, des services de marketing digital seront mis en place afin d’accompagner les artisans dans la promotion de leurs créations, tandis que des solutions de transport à tarifs préférentiels seront proposées pour optimiser la gestion des expéditions, tant au niveau national qu’international.

Enfin, la signature électronique sera intégrée, permettant ainsi aux artisans de bénéficier d’un processus administratif plus fluide et sécurisé, réduisant les délais et simplifiant les échanges avec les institutions concernées.

L’artisanat est un pilier fondamental de l’économie marocaine. Avec une contribution de 7% au PIB et plus de 2,5 millions d’emplois, soit 22% de la population active, le secteur joue un rôle clé dans la croissance du pays. En 2022, les exportations de produits artisanaux ont atteint un record historique de 1 milliard de dirhams, enregistrant une progression de 8% au premier semestre 2023.

Au-delà des chiffres, cette initiative vise aussi à préserver et à valoriser le patrimoine culturel marocain. Grâce à ces réformes, l’artisanat pourra rayonner davantage à l’international, tout en assurant aux artisans des conditions de travail modernes et adaptées aux exigences du marché.

Avec cette avancée, le Maroc franchit une nouvelle étape vers un artisanat plus connecté, compétitif et résilient. Une révolution digitale au service du savoir-faire ancestral!