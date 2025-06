Laâyoune: signature d’une convention de coopération entre la CGEM et les patronats des pays de la CEMAC

A Laayoune, signature d'une convention de coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les patronats des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). (H.Yara/Le360)

Signée par le président de la CGEM, Chakib Alj, et les représentants des patronats des pays de la CEMAC, cette convention vise à créer une Task Force Maroc-CEMAC, en tant que plateforme commune de dialogue, de coordination et de coopération économique entre les parties.

Elle aura pour vocation de structurer la collaboration entre les parties, d’encourager les échanges d’informations, de bonnes pratiques et d’opportunités d’affaires, de contribuer à l’émergence de projets conjoints entre les entreprises des différentes régions et de servir d’interface proactive entre les communautés d’affaires du Maroc et des pays de la CEMAC.

La convention prévoit, par ailleurs, la création d’un Comité de pilotage, co-présidé par un représentant de la CGEM et un représentant désigné par chaque patronat de la CEMAC, qui assurera, entre autres, la mise en place de groupes de travail sectoriels réunissant des chefs d’entreprise, des experts et des partenaires institutionnels autour de thématiques prioritaires.

Les signataires s’engagent en outre à coopérer en matière d’identification des secteurs à fort potentiel de complémentarité, tels que l’agro-industrie, les infrastructures, les énergies renouvelables, les industries de transformation et les services numériques.

Les parties ont pris pour engagement de faciliter les partenariats entre les entreprises à travers des programmes de mise en relation et des rencontres B2B, d’organiser des rencontres économiques régulières et de promouvoir des investissements croisés, l’intégration régionale et l’appui au transfert de technologies et de compétences via la formation, l’échange d’expertise et les projets de codéveloppement industriel.

Dans une déclaration en marge de cette cérémonie, Chakib Alj a souligné la complémentarité entre les économies marocaine et des pays de la CEMAC, notant qu’il a été convenu d’identifier les actions à mener sur le terrain, afin de dynamiser les liens économiques entre le Royaume et cet ensemble régional.

Lire aussi : Le président du parlement de la CEMAC en visite dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

«L’objectif est de créer une dynamique entre les entreprises marocaines et leurs homologues de la région de la CEMAC, en vue d’une synergie et d’un échange de savoir-faire entre les parties», a relevé le président de la CGEM.

Dans une déclaration similaire, le président du Conseil d’administration de l’Union nationale des opérateurs économiques congolais (UNOC), Jean Daniel Ovaga, a, pour sa part, souligné que cette convention vise à permettre au secteur privé, moteur essentiel de la croissance économique et créateur de valeur, de jouer pleinement son rôle dans l’identification des secteurs prioritaires pour la coopération bilatérale, au profit des populations du Maroc et des pays du groupement CEMAC.

«C’est un engagement fort que nous prenons, d’avancer ensemble, de participer à reconstruire l’Afrique et d’apporter croissance et expertise aux populations locales», a-t-il indiqué.

Le Forum parlementaire sur la coopération économique entre le Maroc et le Parlement de la CEMAC vise à favoriser la mise en place de projets de développement communs et de contribuer à la dynamique d’intégration économique du continent africain, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).