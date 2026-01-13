Economie

La nouvelle vie de Tariq Sijilmassi

Ancien pilier du paysage bancaire marocain, Tariq Sijilmassi entame une nouvelle étape de sa carrière avec la création de Tessera Capital. À travers cette structure de conseil en investissement, le banquier met son expérience au service des entreprises, dans un contexte de profondes mutations financières et économiques au Maroc.

Après plusieurs décennies passées au cœur des grandes institutions financières du pays, Tariq Sijilmassi ouvre un nouveau chapitre de sa trajectoire professionnelle. Très commentée dans les milieux économiques, la création de Tessera Capital marque le retour d’un banquier chevronné, cette fois dans le registre du conseil, à un moment où le paysage financier marocain connaît de profondes recompositions, écrit le magazine hebdomadaire Challenge.

Positionnée sur le conseil stratégique, les fusions-acquisitions, les levées de fonds, la restructuration financière et l’accompagnement de grands projets, Tessera Capital entend répondre à une demande croissante d’expertise de haut niveau, détachée des logiques institutionnelles classiques. Une orientation qui reflète la vision de son fondateur, forgée par des années passées à la croisée des impératifs économiques, sociaux et politiques.

«J’ai créé Tessera Capital parce que je crois profondément dans notre pays et dans la mission que nous portons. Le Maroc traverse une période déterminante et enthousiasmante, et je suis convaincu que beaucoup d’entreprises peuvent mieux tirer parti de cette mutation lorsqu’elles sont accompagnées de manière juste, humaine et réellement utile», explique Tariq Sijilmassi, cité par Challenge. «Après de longues années sur le terrain, j’ai compris que les situations complexes ne se résolvent jamais uniquement avec des modèles financiers. Elles demandent de l’écoute, de la lucidité et un regard capable de saisir ce qui se joue derrière les chiffres. Souvent, la solution repose autant sur l’humain que sur l’analyse».

Tessera Capital, dont le siège social est établi à Rabat, a été enregistrée auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux le 26 décembre 2025 afin d’exercer les activités de conseil en investissement financier. Si cette nouvelle aventure entrepreneuriale suscite l’intérêt, c’est aussi parce que Tariq Sijilmassi n’est pas un inconnu du paysage financier marocain. Né le 1er décembre 1963 à Rabat, il grandit dans un environnement profondément marqué par l’international, au gré des affectations diplomatiques de son père à Alger, Moscou et Copenhague. Cette immersion précoce dans des univers culturels et géopolitiques contrastés forge une ouverture d’esprit et une capacité d’analyse qui accompagneront toute sa trajectoire professionnelle.

Après un baccalauréat scientifique obtenu en 1981, il intègre les classes préparatoires du lycée Sainte-Geneviève à Versailles, avant d’être admis à HEC Paris, rappelle Challenge. Dès 1986, il est recruté par la Banque Commerciale du Maroc, avant même l’obtention de son diplôme. Pendant six ans, il y occupe le poste de directeur délégué chargé des grands groupes industriels, au cœur du financement de l’économie réelle et des grandes entreprises nationales.

Il s’accorde ensuite une parenthèse de huit années à la tête d’un groupe industriel, une expérience déterminante qui lui permet d’appréhender l’entreprise de l’intérieur, ses contraintes opérationnelles, ses arbitrages stratégiques et ses dynamiques. Son retour dans le secteur bancaire se fait au Crédit Agricole du Maroc, où il accède à la présidence du directoire. À la tête de l’une des institutions financières les plus stratégiques du pays, Tariq Sijilmassi conduit une phase clé de restructuration et de modernisation, marquée par le renforcement de la gouvernance, l’assainissement des équilibres financiers et la consolidation du rôle du groupe dans le financement du développement.

Tout au long de ce parcours, il incarne une certaine idée de la banque publique-commerciale, appelée à concilier performance économique, stabilité financière et mission d’intérêt général, a-t-on pu lire.

Il cultive une discrétion constante, sans pour autant se tenir à l’écart des cercles d’influence. Avec Tessera Capital, Tariq Sijilmassi ne rompt pas avec son passé, il en prolonge la logique. À l’heure où les frontières entre banque, conseil et investissement se redessinent, cette nouvelle vie professionnelle apparaît moins comme une rupture que comme l’aboutissement.

