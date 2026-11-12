La Marocaine Vie change de mains: MHE signe un accord avec Wafa Assurance

Wafa Assurance renforce sa présence sur le marché marocain de l’assurance-vie, de l’épargne et de la prévoyance. Dans un communiqué, la compagnie a annoncé avoir signé un accord avec le groupe Saham de Moulay Hafid Elalamy en vue de l’acquisition de 99,98% du capital de La Marocaine Vie.

En parallèle, Wafa Assurance et Saham Bank ont conclu un partenariat de bancassurance de long terme. Celui-ci vise à permettre à la banque de se recentrer sur son cœur de métier, tout en continuant à proposer des solutions d’assurance à ses clients dans son réseau d’agences. De nouvelles offres seront conçues conjointement par les deux partenaires.

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Wafa Assurance précise que l’opération n’entraînera aucun changement pour les assurés de La Marocaine Vie ni pour les clients de Saham Bank. Les contrats, les garanties et les conditions resteront inchangés. Les clients conserveront également leurs interlocuteurs habituels et n’auront aucune démarche particulière à effectuer.

La réalisation de l’opération reste toutefois conditionnée à l’obtention des autorisations réglementaires requises. Elle sera notamment notifiée au Conseil de la concurrence et soumise à l’autorisation de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), ainsi qu’aux autres conditions prévues dans l’accord.