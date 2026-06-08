ISIAM Business School décroche le label «Best School Experience»

Le label «Best School Experience», attribuée par l’organisme international Speak & Act, confirme l’ISIAM Business School comme un établissement de référence dans le domaine de la formation en Management. Les résultats issus de l’enquête révèlent des niveaux de satisfaction particulièrement élevés au sein de l’ISIAM Business School, avec 91% pour l’excellence académique, 93% pour la qualité des locaux et un fort sentiment d’appartenance atteignant 94%. La qualité de la vie associative 90 %, tandis que les indicateurs liés à l’employabilité, notamment la reconnaissance employeur 85% et l’insertion professionnelle est de 84 %, témoignent d’une adéquation réelle avec les attentes du marché. Par ailleurs, la démarche RSE, évaluée à 71% témoigne d’un engagement concret vers des pratiques plus responsables.

36 ans d’histoire, une pédagogie nord-américaine à l’épreuve du temps

ISIAM Business School est la première école de management du Royaume financée par le gouvernement canadien, ayant adopté dès sa création l’approche nord-américaine reconnue pour sa performance. Depuis, l’institution n’a cessé de consolider son positionnement. Aujourd’hui, l’ISIAM accueille près de 1.200 étudiants issus de 18 pays, encadrés par un corps professoral expérimenté et des intervenants professionnels de renommée internationale. Son offre de formation, structurée autour des cycles Licence, Master et Doctorat, se distingue par sa diversité et son adéquation avec les exigences du marché de l’emploi, tant au niveau national qu’international.

Au-delà des programmes de formation, l’ISIAM mise sur une vie étudiante stimulante. Son campus moderne et ses espaces dédiés aux activités culturelles, sportives et citoyennes, sont conçus pour favoriser l’épanouissement personnel ainsi que l’ancrage des valeurs de la responsabilité sociétale. Dans cette dynamique, la promesse de l’ISIAM Business School reste claire : faire en sorte que chaque étudiant se sente pleinement à sa place, soutenu, stimulé, et préparé à s’intégrer durablement dans le monde professionnel.