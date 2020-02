© Copyright : DR

Kiosque360. Un rétenteur d'eau devrait permettre de réduire les pertes dues à l’infiltration, l'évaporation et la transpiration des plantes.

Et si on travaillait à mieux économiser l’eau? La solution provient, comme le rapporte L’Economiste dans son édition du jour, d’un produit mis au point en Hongrie et qui vient de faire son entrée au Maroc. Il s'agit du «Water Retainer», ou rétenteur d’eau. «S’il est couplé à la micro-irrigation, l’économie induite atteindrait 70% par rapport à l’arrosage par système gravitaire ou par aspersion», assure le quotidien qui relève que les résultats des recherches menées par l’Institut national de recherche agronomique sont probants. «Avec Water Retainer, l’économie d’eau est estimée à 25-30% sur diverses cultures et dans les différentes régions du pays». Il s’agit d’un gain issu de la récupération des pertes dues à l’infiltration, l’évaporation et la transpiration des végétaux. Le rétenteur va même jusqu’à absorber une partie de l’humidité de l’atmosphère pour la transformer en liquide conservé dans le sol.



Ce produit est officiellement considéré comme un conditionneur du sol dont il améliore la structure et les propriétés physico-chimiques. «Son emploi est très simple, il peut être utilisé par les petits agriculteurs et dans les grandes exploitations, moyennant n’importe quel pulvérisateur», écrit le quotidien.



L’Economiste soutient que le Water Retainer a déjà été autorisé à la vente dans 12 pays dont l’Angleterre, l’Inde, la Colombie, le Pakistan, le Kenya et le Maroc. «Aucune estimation de son coût n’a été avancée». Pour le moment, l’objectif serait de le faire subventionner à l’instar du système de micro-irrigation.