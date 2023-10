Investissements: quelles sont les ressources du fonds Mohammed VI?

Source de financements de l’État pour encourager les IDE, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement se donne les moyens de ses ambitions.

Sur un budget global d’investissement qui s’élève à 335 milliards de dirhams, le gouvernement prévoit d’allouer 45 milliards de dirhams à ce fonds, selon le Projet de loi de finances de l’année 2024.

La part la plus importante de ce budget revient, selon Les Inspirations Éco de ce lundi 30 octobre, aux Entreprises et Établissements Publics (EEP), avec une enveloppe budgétaire de 152 milliards de dirhams, juste devant la somme allouée au Budget général (103 milliards de dirhams), soit les services de l’État gérés de manière autonome ainsi que les Comptes spéciaux du Trésor.

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement arrive au troisième rang, devant les Collectivités territoriales (20 milliards de dirhams) et le Fonds spécial pour la gestion des conséquences du séisme d’Al Haouz.

«D’ailleurs, au-delà de l’année prochaine, il est prévu dans le plan d’action du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, d’investir pas moins de 120 milliards de dirhams sur la période 2023-2026. Ce plan d’action s’aligne sur les priorités nationales, en mettant l’accent sur la promotion de l’investissement privé et la consolidation de la souveraineté nationale dans les secteurs clés, notamment l’énergie, l’alimentation et l’eau», explique le quotidien.

Des prises de participation sont ainsi prévues dans les grands projets stratégiques visant à renforcer la souveraineté nationale, qui incluent également des investissements indirects dans des entreprises de taille moyenne et des startups, facilités par des sous-fonds thématiques ou sectoriels, gérés par des sociétés de gestion spécialisées.

L’objectif sera de permettre une diversification des sources de financement, et d’élargir les solutions de financement dédiées aux entreprises marocaines.

«Par ailleurs, le plan vise à soutenir les donneurs d’ordre publics dans la structuration de projets d’infrastructures. Cette démarche vise à anticiper les attentes des investisseurs et des bailleurs de fonds. Cela permettra ainsi de contribuer à la réalisation de projets d’infrastructures essentiels. L’objectif est également d’encourager les partenariats public-privé pour stimuler l’investissement, soutenir la transition environnementale et numérique, et maximiser l’impact de l’investissement sur les plans économique, social et environnemental», énonce Les Inspirations Éco.