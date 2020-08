© Copyright : DR

Kiosque360. Ce programme comporte plusieurs mesures destinées à contenir et à dépasser les difficultés qui entravent l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et des Très petites et petites entreprises.

Le chômage des jeunes représentant une véritable problématique, le Royaume veut encourager l’entrepreneuriat parmi cette catégorie. Sous une impulsion royale, un programme intégré d’appui et de financement des entreprises a vu le jour début 2020. L’objectif est de libérer le potentiel des jeunes marocains dans le domaine économique. Dans ce sens, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait présidé fin janvier, au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises» et de signature des conventions y afférentes. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dont l'édition du 20 août inclut une édition spéciale consacrée à la célébration de la fête de la Jeunesse.

Le programme Intelaka s’articule autour de trois principaux axes, à savoir le financement de l’entrepreneuriat, la coordination des actions d’appui et d’accompagnement de l’entrepreneuriat au niveau des régions et l’inclusion financière des populations rurales. Concrètement, ce programme comporte plusieurs mesures destinées à contenir et à dépasser les difficultés qui entravent l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et des Très petites et petites entreprises. Plus concrètement encore, il a été procédé, au titre de ce programme, à la création d’un compte d’affectation spécial «Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat», dans le cadre de la loi de Finances 2020. Ledit fonds est doté d’une enveloppe de 6 milliards de dirhams répartie sur une durée de 3 ans, financée à parts égales par l’Etat et le secteur bancaire. Ce fonds, qui mobilise d’importantes ressources financières, bénéficiera principalement aux jeunes porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises, afin de leur permettre d’accéder au financement.

Quelques jours après l’audience royale, le ministère des Finances, Bank Al-Maghrib et le GPBM avaient dévoilé les détails dans un communiqué conjoint. Les trois parties indiquent que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné le niveau élevé du taux d’intérêt bancaire qui serait appliqué aux bénéficiaires de ce programme. Or, la vocation même de ce programme, qui a une large ambition et cible essentiellement les petites et moyennes entreprises et les jeunes porteurs de projets, requiert de baisser ces taux de façon significative. «La fixation du niveau de ces taux devant être de nature à contribuer à promouvoir l’entrepreneuriat, à créer de l’emploi et à marquer progressivement une rupture dans la perception et dans les mentalités en rapport avec le crédit bancaire», relève le communiqué conjoint du ministère des Finances, de BAM et du GPBM. Et de préciser que «le secteur bancaire sera appuyé par plusieurs mesures et dispositions telles que la mise en place d’un mécanisme de refinancement illimité de la part de Bank Al-Maghrib, l’application par cette même institution d’un taux préférentiel dans le cadre de ce programme ou encore le relèvement du taux de garantie».