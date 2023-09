Innovation: l’UM6P lance un programme dédié à la diaspora africaine

D’après l’UM6P, «Road to Marrakech-Diaspora Entrepreneurship Program», qui sera piloté par son département Startup Studio, cible des entreprises fondées ou cofondés par des expatriés africains qui ont «un impact significatif sur le Maroc ou le continent africain» (pour postuler, voir le lien ci-dessus). Des entités qui doivent proposer des solutions innovantes dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les industries créatives, le commerce électronique, les énergies renouvelables, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

«Nous recherchons des idées qui feront une différence substantielle dans les communautés qu’elles servent, contribueront à l’amélioration de la vie des gens et conduiront à une croissance et à un développement durable», précise l’établissement. Selon l’UM6P, «la diaspora est une force puissante pour la croissance économique, l’innovation et le développement».

Concrètement, ce programme comporte cinq phases. D’abord, réception des candidatures qui se terminent le 10 septembre 2023. Les présélectionnés présenteront à distance leurs projets à des experts de l’UM6P, lors des «Pitching Day» prévus du 19 au 21 septembre. Ensuite, les finalistes viendront au Maroc pour présenter leurs innovations à l’UM6P devant un panel de spécialistes.

La troisième phase «Demo Day» organisée sur le campus de Benguérir, consistera à mettre en relation ces finalistes avec des investisseurs internationaux. Ils participeront aussi au programme d’incubation de Startup Studio. Une phase d’une durée de 14 à 16 semaines qui sera rythmée par des conférences, des coachings individuels et du mentorat.

Dernier acte de ce programme d’innovation, une expédition au désert d’Agafay, en présence des entrepreneurs, des experts et mentors qui y ont participé.