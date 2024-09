Infrastructures: Tanger Automative City voit grand

C’est une nouvelle étape dans le développement des infrastructures qui s’annonce dans le Nord du Maroc. Le constat est du quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 19 septembre. Preuve en est l’adoption du projet de décret visant à augmenter de 517 hectares (ha) à 1.185 ha la superficie de la zone franche d’exportation de Tanger Automotive City (TAC).

«Cette augmentation de la superficie, permettrait, selon le gouvernement, de répondre à la demande croissante des investisseurs industriels souhaitant implanter leurs projets dans la zone. Il s’agit de la deuxième extension de TAC, après celle de 2019, qui l’a vue passer, depuis 2013, de 260 ha (TAC 1) à 517 ha (350 ha net), actuellement, après le lancement de l’extension TAC 2», lit-on. Le site TAC offre un accès direct au Tanger Med Port (22 km) et Tanger Free Zone (20 km), assurant ainsi des livraisons par camion vers l’Europe du Nord en moins de 48 heures. TAC est également située à côté de Renault Tanger Med (moins de 2 km), la plus grande usine automobile d’Afrique, avec une capacité de production actuelle de 400.000 véhicules par an.

Ce projet se fera simultanément avec la mise à niveau des infrastructures routières dans plusieurs localités de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA). Une enveloppe budgétaire d’environ 1 milliard de dirhams a été allouée à la mise en œuvre d’un large programme de construction et d’entretien des routes rurales au niveau de la région.

«Ce programme vise à améliorer l’attractivité économique des territoires de la région, à attirer les investissements et à réduire les inégalités sociales et territoriales. Il s’étale sur la période 2024-2027, et devra se matérialiser par l’amélioration de la qualité des routes rurales, faciliter l’accès à plusieurs communes et douars enclavés, et améliorer la liaison routière entre les provinces et villes de la région», écrit Les Inspirations Eco. Ailleurs dans la région, et plus précisément à Tanger, qui s’apprête à accueillir les matchs de la Coupe d’Afrique et du Mondial 2030, d’importants projets ont été amorcés. C’est notamment le cas des deux tunnels qui visent à faciliter la circulation près du Grand Stade de Tanger, précise le quotidien. Le premier tunnel sera réalisé à la hauteur de l’avenue Moulay Rachid, au niveau du croisement menant à la Cité des Sports. Le second tunnel, qui sera double et long de 1.000 mètres, se situera au niveau de l’avenue des Forces Armées Royales (FAR) à proximité du stade.