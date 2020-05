© Copyright : DR

Les membres du Conseil d’administration de la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC) ont tenu, durant cette période de confinement, trois réunions par Visioconférence. Les travaux de ces conseils ont abouti à de nombreuses résolutions.

La FEDIC salue la démarche participative, déclinée par le Comité de veille économique, pour la conception des plans sectoriels de relance de l’après-Covid-19 et les efforts de la CGEM .

La fédération informe ses membres et l’ensemble des acteurs et intervenants qu’elle a remis un projet de plan de relance du secteur du cuir aux institutions concernées. "Ce projet vise en premier la sauvegarde des dizaines de milliers d’emplois et de centaines d’entreprises du secteur ainsi que le maintien et le développement de l’attractivité de l’offre exportable", lit-on dans un communiqué de la FEDIC. A noter que plus de 70% des entreprises et des effectifs sont actuellement en arrêt total d’activité.

"Le Conseil d’administration réexprime son engagement et sa disponibilité immédiate à entamer les discussions sur le projet de relance en vue de préserver la pérennité économique et sociale du secteur du cuir", indique le communiqué.

La fédération exprime son étonnement et sa frustration quant aux contenus de certains supports médiatiques, manquant d’objectivité et de justesse, dans leurs couvertures de l’apparition du Covid-19 dans certaines unités industrielles, et précise au passage que ce type de communication risque de nuire à l’image du secteur, au niveau national et international, et par conséquent affecter son potentiel de développement.

Afin d'éviter les fake news, la FEDICc se dit à la disposition de l’ensemble des médias pour les éclairer, sur des bases factuelles et objectives, sur toutes les questions en relation avec le secteur du cuir.