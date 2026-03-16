Idarati X.0: une méta-application pour unifier plus de 660 démarches administratives

Lancé en février 2026 par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, le projet Idarati X.0 s’inscrit dans la dynamique de modernisation des services publics au Maroc. Cette nouvelle plateforme vise à faciliter l’accès aux démarches administratives en les regroupant au sein d’une interface unique accessible principalement via smartphone. «L’objectif est de limiter les déplacements physiques des citoyens et de simplifier leurs interactions avec l’administration», indique le magazine Challenge dans une analyse dédiée.

Conçu comme une méta-application, Idarati X.0 ambitionne de devenir la principale porte d’entrée vers les services publics numériques. Contrairement aux plateformes existantes qui renvoient vers différents portails administratifs, le projet repose sur une architecture unifiée capable d’organiser et de coordonner plusieurs services autour d’une identité numérique sécurisée. Cette identité s’appuie notamment sur la Carte nationale d’identité électronique (CNIE) délivrée par la Direction générale de la sûreté nationale, permettant aux citoyens de s’authentifier une seule fois pour accéder à différents services administratifs.

Le projet prévoit également la mise en place d’un «wallet numérique national», un portefeuille digital sécurisé dans lequel les citoyens pourront stocker divers documents officiels et justificatifs administratifs. Ce dispositif doit permettre de conserver attestations, cartes ou certificats et de les partager de manière contrôlée lors de démarches en ligne. L’application est conçue pour évoluer progressivement et pourrait à terme intégrer des fonctionnalités d’assistance permettant d’accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives. «Les guichets physiques traditionnels seront toutefois maintenus pour les personnes qui ne disposent pas d’un accès facile aux outils numériques», précise Challenge.

Idarati X.0 s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique Maroc Digital 2030, qui vise à accélérer la digitalisation des services publics et à renforcer l’usage des technologies émergentes. Le projet s’inscrit également dans la continuité des recommandations formulées lors des Assises nationales de l’intelligence artificielle organisées à Rabat en juillet 2025, au cours desquelles experts et décideurs avaient souligné l’importance d’un cadre réglementaire clair pour encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle et la gestion des données publiques.

Dans cette perspective, une loi-cadre baptisée Digital X.0 a été proposée en octobre 2025 et se trouve actuellement en examen au Secrétariat général du gouvernement. Ce texte vise à structurer plusieurs dimensions du futur écosystème numérique national, notamment la gouvernance des données, l’encadrement de l’intelligence artificielle, l’identité numérique et l’interopérabilité entre administrations et acteurs privés.

Le projet a été développé en coordination avec la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Son architecture repose sur deux principes techniques majeurs: le «Privacy by Design», qui intègre la protection des données personnelles dès la conception des systèmes, et le «Security by Design», qui vise à garantir un niveau élevé de sécurité informatique dès les premières phases de développement. Cette approche doit notamment permettre de limiter la centralisation des informations sensibles et de réduire les risques en cas de cyberattaque. Une séparation est également prévue entre les données d’authentification et les données liées à l’usage des services afin de renforcer la protection de la vie privée.

«Deux innovations structurent plus particulièrement le fonctionnement du dispositif. La première concerne la mise en place d’une identité numérique reposant sur des identifiants sectoriels», souligne Challenge. Dans ce modèle, chaque organisme ou administration n’a accès qu’aux informations strictement nécessaires à la réalisation d’une démarche donnée. Par exemple, un établissement bancaire n’a pas vocation à consulter les données médicales d’un citoyen, tandis qu’un organisme social ne dispose pas automatiquement d’une visibilité sur l’ensemble de ses revenus.

La seconde innovation repose sur un mécanisme d’interopérabilité sous consentement traçable. Les échanges de données entre administrations, et éventuellement avec des acteurs privés dans des cadres précis, ne pourront se faire qu’avec l’autorisation explicite du citoyen. Ces échanges seront enregistrés afin de garantir la transparence et la traçabilité de l’utilisation des données.

La mise en œuvre opérationnelle du projet a été actée le 10 février 2026 à Rabat avec la signature de huit conventions entre le ministère de la Transition numérique, la CNDP et plusieurs partenaires publics et technologiques. Parmi les institutions concernées figurent notamment le ministère du Transport et de la Logistique, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans le cadre du programme Pass Jeunes, l’Agence nationale de la conservation foncière, la Caisse nationale de sécurité sociale et l’Agence nationale de la sécurité routière. Trois entreprises technologiques, SHAREID, iDAKTO et La Marocaine électronique des E-Services, participent également au développement technique de la plateforme.

Avec ce projet, l’administration marocaine poursuit sa transformation numérique après avoir déjà mis en ligne plus de 660 démarches administratives via le portail national des services publics. Idarati X.0 vise désormais à franchir une nouvelle étape en regroupant ces services dans une architecture plus intégrée, centrée sur l’identité numérique et l’échange sécurisé de données. L’initiative traduit une volonté de moderniser en profondeur l’organisation et la délivrance des services publics, au-delà de la simple digitalisation des procédures existantes.