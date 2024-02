HCP: l’inflation ramenée à 2,3% en janvier

L’accalmie de l’inflation ne se dément pas. L’indice des prix à la consommation (IPC) calculé par le Haut-Commissariat au plan (HCP) a, en effet, encore ralenti, affichant, à fin janvier 2024, une hausse de 2,3% par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette augmentation est due à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 4,2% et de celui des produits non alimentaires de 0,8%. S’agissant des produits non alimentaires, les variations vont d’un repli de 1,2% pour la santé à une hausse de 4,3% pour les restaurants et hôtels.

Sur un rythme mensuel, l’IPC a reculé de 0,6% en janvier dernier par rapport au mois précédent. Cette baisse provient d’un repli de 0,9% de l’indice des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires.

Lire aussi : L’inflation a porté un coup dur à la lutte contre la pauvreté, selon Oxfam Maroc

Les prix des produits alimentaires ont été tirés vers le bas principalement par les légumes, qui ont connu une baisse de 9,6%. A contrario, les prix se sont accrus de 4,7% pour les poissons et fruits de mer, de 0,6% pour les fruits, de 0,4% pour le café, thé et cacao et de 0,3% pour les viandes. Quant aux produits non alimentaires, la baisse des prix a profité essentiellement aux produits pharmaceutiques avec 4,9% et aux carburants avec 2,4%.

Au niveau de la répartition géographique, les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Oujda avec 1%, à Casablanca avec 0,8%, à Kénitra et Béni Mellal avec 0,7%, à Agadir, Meknès, Guelmim et Al Hoceima avec 0,6%, à Rabat et Tanger avec 0,5%, à Marrakech, Dakhla et Errachidia avec 0,4% et à Tétouan avec 0,3%. En revanche, une hausse a été observée à Laâyoune avec 0,3%.

Par ailleurs, pour ce qui est de l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, il aurait enregistré en janvier 2024 une hausse de 0,3% par rapport au mois de décembre 2023 et de 2,9% par rapport au mois de janvier 2023.