HCP: ce que pèse Aïd Al-Adha dans la consommation des Marocains en viandes rouges

La quantité des viandes issues du sacrifice de Aïd Al-Adha, établie à une moyenne à 22,8 kilogrammes (kg) par ménage, représente près de 41% de la quantité annuelle des viandes rouges consommée par les ménages, révèle une note publiée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) sous l’intitulé «Les dépenses et pratiques du rituel de l’Aïd Al-Adha». Identique dans les milieux urbain et rural, ce pourcentage culmine toutefois à 65,4% parmi les 20% des ménages les moins aisés, contre seulement 31,3% pour les ménages les plus aisés.

Toujours selon les chiffres du HCP, la consommation annuelle moyenne des viandes (rouges et blanches) chez le ménage marocain est estimée à 141 kg, dont 55,8 kg de viandes rouges.

Lire aussi : Le prix de la viande rouge monte en flèche, voici pourquoi

Côté budget, le sacrifice de Aïd Al-Adha représente près de 30% de la dépense globale des ménages marocains dédiée annuellement à la consommation des viandes. Cette part est de 41% chez les ménages des 10% les moins aisés et de 23% chez ceux des 10% les plus aisés.

Par type d’animaux sacrifiés, 95,6% des ménages optent pour les ovins, 4,3% pour les caprins et une infime proportion de 0,1% pour les bovins. Le sacrifice des caprins est davantage enregistré parmi les ménages ruraux (7,4% contre 2,8% en milieu urbain) et parmi la catégorie des 10% des ménages les moins aisés (8,5% contre 2,7% pour les 10% des ménages les plus aisés).