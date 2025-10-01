Hamid Ben Rhrido, élu à la tête de la Fédération marocaine des industries du cuir

Hamid Ben Rhrido, président du centre marocain des techniques du cuir (CMTC), a été élu à l’unanimité à la tête de la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC). Candidat unique, son élection est intervenue le 1er octobre 2025 lors de l’Assemblée générale élective de la fédération, tenue au siège du CMTC à Casablanca.

Il succède à Azzeddine Jettou, qui a achevé son mandat de trois ans, et est désormais chargé de définir les nouvelles orientations stratégiques pour l’ensemble des industriels du secteur du cuir marocain.

L’Assemblée générale a été l’occasion pour la fédération d’examiner le bilan du mandat sortant d’Azzeddine Jettou, qui a présidé la FEDIC durant les trois dernières années. Les discussions ont porté sur les réalisations passées et les défis rencontrés par le secteur, avec l’objectif de tracer de nouvelles perspectives et offrir un socle pour les travaux futurs.