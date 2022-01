© Copyright : DR

Kiosque360. Le programme d’investissement 2022-2026 dans le Grand Agadir mobilisera une enveloppe totale de 3,5 MMDH. 2022 sera notamment marquée par le coup d’envoi des projets d’assainissement liquide et d’eau potable. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le programme d’investissement 2022-2026 dans le Grand Agadir a été présenté au conseil d’administration de la Régie autonome multiservices d’Agadir (RAMSA). Ce programme suit le développement et l’extension urbaine et accompagne le Programme de développement urbain 2020- 2024, le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, le projet de dessalement et le projet de réutilisation des eaux usées épurées dans le Grand Agadir, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 17 janvier.

L’enveloppe globale mobilisée s’élève à 3,5 milliards de dirhams. Durant la première année, c’est le programme des projets d’assainissement liquide et d’eau potable dans le Grand Agadir qui sera prioritaire. Ainsi, le bugdet 2022 prévoit des projets visant la sécurisation de l’alimentation en eau potable et la généralisation de l’accès à l’eau, ainsi que des projets d’assainissement liquide à caractère social et environnemental permettant d’améliorer les indicateurs de desserte et du raccordement au réseau d’assainissement.

Entre 2017 et 2021, les réalisations budgétaires de la RAMSA se sont élevées à 415,4 millions de dirhams. Des projets qui ont engendré des performances techniques positives avec un taux de branchement de 98,4% en eau potable, de 93% en assainissement liquide et un rendement de 80%. Parmi les réalisations, un projet d’eaux usées épurées dédiées à l’arrosage des espace verts.

Par aielleurs, il faut noter que le programme d’investissement 2022, la loi-cadre 2022 et le plan stratégique 2022-2026 ont été approuvés à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de la Régie autonome multiservices d’Agadir.