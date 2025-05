Gestion de la copropriété au Maroc: les professionnels du syndic ouvrent le débat

Le 16 mai 2025, la Fondation Fahd Ibn Abdelaziz à Aïn Diab accueillera une table ronde consacrée à la copropriété, un événement organisé par l’Association nationale des gestionnaires de copropriété, présidée par Dalila Ennaciri, en collaboration avec la société Raha, présidée par Tarik Zniber et spécialisée dans la gestion de syndic, et Corraze, acteur reconnu dans le domaine de la copropriété et de la gestion locative. Cette rencontre se veut un moment d’échange constructif entre professionnels du secteur, copropriétaires, acteurs institutionnels et partenaires internationaux.

À l’heure où les problématiques liées à la gestion des espaces collectifs deviennent de plus en plus complexes, cette table ronde vise à interroger les fondements du métier de syndic au Maroc et à proposer des pistes concrètes pour sa structuration et sa professionnalisation. L’objectif est de porter une vision ambitieuse et modernisée de la copropriété, fondée sur la transparence, l’efficacité et la revalorisation du rôle du syndic.

La première partie des discussions s’articulera autour de la vision actuelle du secteur. Elle portera un regard critique sur la réglementation qui encadre aujourd’hui l’activité de syndic au Maroc, tout en mettant en lumière les nombreuses lacunes constatées sur le terrain. Les participants tenteront de répondre à une question centrale: comment poser les bases d’un métier structuré, respecté et pérenne? L’analyse s’étendra aussi aux difficultés pratiques rencontrées par les syndics dans l’exécution de leur mission.

L’événement abordera ensuite les moyens à mettre en œuvre pour accompagner cette transformation. Le volet humain sera au cœur des échanges: quelles compétences sont aujourd’hui requises? Quelle place pour la formation continue? Sur le plan économique, la question de la valorisation des honoraires sera débattue, avec l’hypothèse de l’instauration d’un tarif homologué. La rentabilité des entreprises de syndic, souvent en tension, fera également l’objet d’un examen attentif.

Les moyens juridiques ne seront pas en reste. Seront ainsi discutés la nécessité d’un cahier des charges précis, l’intégration d’un carnet de prestations techniques, ou encore les garanties à exiger de la part des promoteurs immobiliers. La relation juridique entre copropriétaires, syndics et promoteurs sera examinée en profondeur, avec une attention particulière portée aux contentieux et à l’exécution des décisions de justice.

Autre axe majeur de la table ronde: l’apport du digital dans la transformation du métier. La digitalisation des échanges entre syndics et copropriétaires est aujourd’hui une condition essentielle pour instaurer une relation de confiance durable. Des solutions de dématérialisation, d’accessibilité sécurisée aux documents, de gestion technique et de signalement des incidents en temps réel seront présentées et discutées. L’objectif est clair: rendre la gestion plus fluide, plus transparente et mieux adaptée aux attentes des usagers.

Enfin, les organisateurs souhaitent ouvrir le débat sur la nécessité de prérequis professionnels pour exercer ce métier. Faut-il instaurer un diplôme obligatoire ou une caution professionnelle? Les copropriétaires sont-ils prêts à investir davantage pour bénéficier d’un service de qualité? Cette rencontre sera également l’occasion d’explorer les pistes de collaboration et de synergies avec les partenaires français, dont l’expertise dans le domaine peut inspirer le contexte marocain.