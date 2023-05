Genious Medina: la Fondation Lydec et Maroc Impact s’associent en faveur des jeunes et des artisans

Jean-Pascal Darriet, président de la Fondation Lydec, et Ghizlaine Elmanjra Maghnouj, présidente et fondatrice de l’association Maroc Impact.

La Fondation Lydec et l’association Maroc Impact se sont alliées en faveur de la création d’emploi pour les jeunes et la contribution à la transformation territoriale de l’ancienne médina de Casablanca. En vertu de ce partenariat, la Fondation du délégataire de distribution d’eau et d’électricité s’engage à apporter son soutien au projet «Genious Medina» sur une durée de trois ans, et à sensibiliser ses bénéficiaires aux enjeux du développement durable, notamment la préservation des ressources en eau et la protection de l’environnement.

De son côté, Maroc Impact, initiative citoyenne multi-acteurs agissant sur l’écosystème de l’innovation sociale, s’engage à développer le projet «Genious Medina» en lien étroit avec les programmes de la Fondation Lydec, indique un communiqué conjoint des deux parties.

Opérationnel depuis janvier 2023, le programme «Genious Medina» consiste à lancer et à promouvoir le premier quartier d’innovation au Maroc, créant ainsi une dynamique de transformation territoriale au sein de l’ancienne médina de Casablanca. Le projet mêle technologie, artisanat, intelligence de la main, ainsi que différentes dynamiques économiques locales, sociales, solidaires et environnementales, souligne le communiqué.

Faire revivre l’artisanat

Outre la formation des jeunes, il vise à régénérer les métiers de l’artisanat marocain et à développer des activités génératrices de revenus, en s’appuyant sur le transfert du savoir-faire des master-maâlems locaux et nationaux et sur les nouvelles technologies.

«Le soutien de la Fondation Lydec à ce projet innovant s’inscrit parfaitement dans notre deuxième axe d’intervention portant sur la solidarité de proximité, ainsi que dans une dynamique d’accélération de l’innovation sociale et du développement de l’économie sociale et solidaire dans le Grand Casablanca, territoire d’ancrage de Lydec », a déclaré à l’occasion, Jean-Pascal Darriet, président de la Fondation Lydec.

Ancré au cœur du quartier historique de l’ancienne médina de Casablanca, «Genious Medina» se déploie sur deux sites («Al Makane» et «Muhub») de plus de 1.200 m2, dans les deux foundouks «El Mellah» et «Attijara». Ces derniers ont été rénovés par l’Agence Urbaine de Casablanca dans le cadre du projet royal de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca et sont la propriété du ministère de l’Artisanat.

Dynamique entrepreneuriale

«Al Makane» est une marketplace innovante, agrégative et phygitale permettant le «go-to-market» instantané aux bénéficiaires directs ainsi qu’à plus de 150 coopératives et artisans à l’échelle locale et nationale. «Muhub» est un lieu de vie et centre de formation et d’expérimentation nouvelle génération alliant tradition et modernité.

«Nous sommes honorés de ficeler ce partenariat avec la Fondation Lydec dans le cadre du déploiement du programme « Genious Medina » qui vise à régénérer l’ancienne médina dans le cadre du projet royal de sa réhabilitation. Ce partenariat se veut concret puisqu’il vise à accompagner une centaine de jeunes par an dans leur dynamique entrepreneuriale et l’identification d’opportunités économiques dans les métiers de l’artisanat», a précisé de son côté, Ghizlaine Elmanjra Maghnouj, présidente et fondatrice de l’association Maroc Impact.