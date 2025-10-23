Forum WeXchange 2025: le Maroc mise sur la force économique du tiers-secteur
VidéoLe mardi 21 octobre, Casablanca a accueilli la 4ème édition du Forum WeXchange, organisé par la Fondation Abdelkader Bensalah, sous le thème «Rôle économique du tiers-secteur: révéler la force cachée». Associations, fondations, coopératives, acteurs publics et privés se sont retrouvés pour explorer le potentiel économique et social du tiers-secteur marocain, partager des pratiques innovantes et récompenser les initiatives les plus prometteuses lors de la 3ème édition des Moroccan social innovation awards (MSIA). L’événement a ainsi mis en lumière le rôle stratégique du tiers-secteur dans la croissance inclusive, la création d’emplois et la valorisation territoriale du Maroc.