Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, s’exprimant lors de la 37e édition du Carrefour du manager, organisée à Casablanca, le 22 décembre 2021.

Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, a annoncé la suppression de 113 filières de formation professionnelle existantes pour leur incapacité à offrir des débouchés et à être attractifs pour l'emploi.

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, tenue hier, lundi 10 janvier 2022, Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, a indiqué qu'il sera procédé à la suppression de 113 filières de formation professionnelle existantes.

En parallèle, 152 nouvelles filières seront mises en place et 158 seront mises à niveau, dès la rentrée prochaine. Il a été également décidé de maintenir 40 filières de formation professionnelle.

Le ministre chargé de l'Emploi et des Compétences a également annoncé hier que son département compte reconsidérer l'offre pédagogique dans les centres de formation professionnelle, en améliorant leur attractivité, en misant sur les soft skills et en restructurant les filières disponibles et ce, en fonction de leur pertinence sur le marché de l’emploi.

A ce titre, Younes Sekkouri a rappelé l’importance du programme des Cités des métiers et des compétences (CMC), colonne vertébrale de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle. Ce programme vise à inaugurer une nouvelle génération d’établissements de formation professionnelle, favorisant l’employabilité des jeunes, la compétitivité des entreprises et la création de valeur au niveau des territoires.

Il a ajouté que ces nouvelles plateformes de formation professionnelle accueilleront chaque année un effectif de 34.000 stagiaires en formation.

Quant à l’importance de la formation professionnelle continue, le ministre a indiqué que le budget annuel alloué à ce chantier s’élève à 700 millions de dirhams, regrettant que seulement 230 millions de dirhams soient exploités, soit 32,85% du montant global, et qu’uniquement 1.300 entreprises en profitent, soit 0,65% des entreprises éligibles.