Kiosque360. L’Office de la formation professionnelle et promotion du travail (OFPTT) vient de lancer la construction de trois nouvelles Cités des métiers et des compétences dans les régions de Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat.

Le programme des Cités des métiers et des compétences (CMC) continue sur sa lancée, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du 14 juillet. Le quotidien indique que l’OFPPT (Office de la formation professionnelle et promotion du travail) vient de lancer les travaux de construction de trois nouvelles Cités des métiers et des compétences dans les régions de Fès-Meknès, de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat. On apprend que les CMC de ces trois régions auront des capacités pédagogiques respectives de 3.140, 4.500 et 5.435 places.

De même, des antennes dédiées seront rattachées aux CMC. Il s'agit de l’Institut de formation dans les métiers de la santé de Rabat et l’Institut de formation dans les métiers de l’agro-industrie de Kénitra qui seront rattachés à la CMC de Rabat, et de l’Institut de formation dans les métiers de la santé qui sera rattaché à la CMC de Casablanca. Les Inspirations Eco fait observer que, dans le but de garantir des parcours de formation adaptés aux profils des futurs stagiaires, les CMC assureront des formations diplômantes dans les niveaux qualification, technicien et technicien spécialisé, ainsi que des formations qualifiantes.

«Organisé en pôles métiers, l’offre de formation des trois CMC sera déclinée en 82 filières pour Fès-Meknès dont 50 filières nouvellement créées et 32 restructurées, 106 filières pour Rabat-Salé-Kenitra réparties en 82 filières créées et 24 restructurées et 125 spécialités pour Casablanca-Settat, avec 84 nouvelles filières et 41 restructurées», détaille Les Inspirations Eco.

Notons que les CMC vont bénéficier d’une variété d’espaces de vie (une maison de stagiaire, une cafétéria, des terrains sportifs et plusieurs espaces de rencontre).

On apprend que la construction de la CMC de Fès-Meknès s’étalera sur 11 hectares et nécessitera une enveloppe de 370 millions de dirhams, dont une contribution de la région de l’ordre de 70 millions de dirhams. En ce qui concerne la CMC de Rabat-Salé-Kenitra (10 hectares), le budget est estimé à 420 millions de dirhams dont une contribution de 70 millions de dirhams de la part de la région. La CMC de Casablanca-Settat, pour sa part, nécessitera un budget de 600 millions de dirhams.