Fnideq: une deuxième tranche pour la zone d’activités industrielles

Une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams a été allouée pour la réalisation et le financement de la deuxième tranche d’une zone d’activités industrielles à Haidara, située dans la commune de Fnideq. Ce projet structurant, indique le magazine Challenge, vise à dynamiser l’économie locale en attirant de nouveaux investisseurs et en renforçant le tissu industriel de la région.

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat impliquant plusieurs institutions publiques, notamment les ministères de l’Intérieur, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de l’Économie et des Finances. Il bénéficie également du soutien de la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du conseil régional, de la préfecture de M’diq-Fnideq, de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et de la commune de Fnideq.

Approuvée récemment lors de la session ordinaire du conseil régional, cette convention prévoit un budget total de 50 millions de dirhams, dont 20 millions de dirhams seront mobilisés par le ministère de l’Industrie et du Commerce et 30 millions de dirhams par le conseil régional. Ce financement permettra de mettre en place une infrastructure moderne et adaptée aux exigences des activités industrielles, en garantissant le respect des normes en vigueur, lit-on.

La deuxième tranche de ce projet devrait générer plus de 400 emplois directs, favorisant ainsi un véritable essor économique pour la ville de Fnideq et ses environs. Concrètement, cette phase inclut la construction de 27 unités industrielles, dont la superficie variera entre 180 et 300 m² selon la conception initiale. Par ailleurs, des installations sanitaires et administratives seront également aménagées, ainsi que les infrastructures de base indispensables, telles que les réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’éclairage public et les voies de circulation.

Afin d’assurer un suivi efficace et une mise en œuvre optimale, un comité de pilotage a été institué. Présidé par le gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, ce comité est composé de représentants des différents partenaires signataires de la convention. Sa mission principale sera d’assurer la coordination des actions et de veiller au respect des délais et des objectifs fixés.

Il est important de souligner que les travaux de réalisation de cette zone industrielle ont été initiés à la fin de l’année 2021, après la finalisation des études techniques. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l’attractivité économique de la région, à encourager l’investissement industriel et à soutenir l’emploi local.