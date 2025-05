Feu vert au changement des statuts de la CGEM: ce qu’il faut retenir

La nouvelle réforme statutaire de la CGEM a été approuvée par l’Assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi 15 mai 2025. Ils reprennent entre autres les modalités de convocation, les attributions des assemblées, la vacance de la présidence, le cumul des mandats, etc.

Ces ajustements concernent principalement:

– L’actualisation des modalités de convocation: la convocation aux assemblées se fait désormais par courriel, conformément à la pratique actuelle, en remplacement des envois postaux.

– La correction des attributions des assemblées: il est désormais précisé que l’Assemblée générale ordinaire (AGO) n’élit pas de présidence; cette prérogative est réservée à l’Assemblée générale élective (AGE).

– Le comblement d’un vide juridique en cas de vacance de la présidence: une disposition a été introduite afin de garantir la continuité de gouvernance en cas d’absence simultanée du président et du vice-président général. Elle prévoit que la Direction générale déléguée pourra convoquer le Conseil d’administration à la demande d’au moins un cinquième de ses membres.

L’élargissement des membres de droit du Conseil d’administration: le président du groupe parlementaire de la CGEM ainsi que 2 jeunes chefs d’entreprise innovantes (de moins de 35 ans) sont désormais intégrés parmi les membres de droit du Conseil d’administration.

– Le renforcement de la participation des fédérations et régions: les présidents de fédérations sectorielles et de CGEM régions pourront désormais siéger au Bureau du Conseil d’administration.

– Pour favoriser le renouvellement des instances dirigeantes, il est désormais interdit pour le président de la CGEM ou le président d’une CGEM Région de se porter candidat pour le poste de vice-président général.

– La limitation du cumul des mandats: une nouvelle règle de gouvernance a été introduite pour limiter le cumul des mandats entre les présidences des fédérations sectorielles statutaires (internes et externes), les présidences des CGEM Régions et la présidence de la CGEM.

Lors de l'AGO de la CGEM, le 15 mai 2025 à Casablanca.

– Le renforcement des règles de présence aux organes de gouvernance: les membres du Conseil d’administration (CA) et du Conseil national des entreprises (CNE) doivent être à jour de leurs cotisations pour participer aux réunions.

La suppression de l’écriture inclusive: la CGEM a décidé de supprimer cet usage de ses textes réglementaires, afin d’en faciliter la lecture. Cette décision s’appuie sur les recommandations de l’Académie française, qui n’adopte pas l’écriture inclusive. Cette orientation ne remet nullement en cause l’engagement de la CGEM en faveur de la parité et de l’égalité entre les femmes et les hommes, un principe pleinement affirmé dans sa gouvernance.