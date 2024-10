Fès-Meknès: les agriculteurs de Sefrou se réjouissent d’une prochaine campagne agricole prometteuse

Les dernières pluies ont remonté le moral des agriculteurs de Sefrou. L’espoir de pouvoir enfin profiter d’une bonne saison agricole après six longues années de sécheresse renaît.

Forts de cet optimisme, ils se mobilisent, comme l’a constaté Le360 lors de sa visite dans la commune de Kandar Sidi Khiar. Pour les accompagner, les différents services du ministère de l’Agriculture ont lancé les préparatifs du démarrage de la campagne agricole 2024/2025.

À cet égard, Abdelali Damri, vice-président de la Chambre d’agriculture de la région Fès-Meknès, a expliqué, dans une déclaration pour Le360, que cette chambre, en coordination avec la direction régionale de l’Agriculture et les services techniques du ministère, notamment les centres de conseil agricole, a pris plusieurs mesures pour accompagner les agriculteurs et garantir le bon déroulement de cette campagne.

Il s’agit surtout, précise-t-il, d’assurer la fourniture dans tous les points de vente de divers types d’engrais et de diverses variétés de graines sélectionnées, notamment pour les céréales d’automne, mais aussi de sensibiliser les agriculteurs aux mesures qui doivent être prises pour travailler la terre en préparation du processus de labour et de semis.

De même, ajoute-t-il, la Chambre d’agriculture de la région Fès-Meknès a pris plusieurs mesures pour renforcer la politique de proximité, à travers notamment l’Office national de conseil agricole, et accompagner les agriculteurs et les organisations professionnelles de la région.

De l’appui aux agriculteurs

De son côté, Mohssine El Kahcha, directeur de la chambre, a indiqué, dans une déclaration pour Le360, que celle-ci a mené, au cours des derniers mois, un ensemble d’activités en préparation de la campagne agricole 2024/2025.

Ces actions ont pour objet de former et de renforcer les capacités des agriculteurs et des éleveurs et de les sensibiliser à l’importance d’augmenter la production.

Il s’agit aussi de leur fournir un ensemble d’équipements agricoles de base destinés au traitement chimique, au stockage de l’eau d’irrigation, à la traite du bétail et à la récolte des olives. L’objectif étant la modernisation des méthodes de production des agriculteurs de la région et l’amélioration de la productivité.

Le même responsable a indiqué, par ailleurs, que les précipitations qui ont caractérisé les premières semaines de la saison auront un impact positif sur les réserves des barrages et la nappe phréatique et permettront d’assurer l’approvisionnement de la région en eau potable et de réduire la pression sur les eaux souterraines. Elles permettront également aux agriculteurs, a-t-il ajouté, de bien préparer leurs semis d’automne et d’assurer une productivité importante.

Il convient de noter que le Maroc travaille depuis de nombreuses années sur le développement de nouvelles variétés de semences de blé et d’orge capables de résister à la sécheresse et aux températures élevées et de s’adapter aux risques climatiques. Et ce, dans le cadre d’une coopération entre l’Institut national de la recherche agronomique et le Centre international de recherche agricole dans les zones arides. L’objectif étant d’atteindre l’autosuffisance alimentaire en matière de cultures céréalières, en promouvant les semences approuvées sur le marché national et en fournissant les meilleures variétés aux agriculteurs.