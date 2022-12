© Copyright : Unsplash

Les exportations marocaines ont augmenté de 36,4% à fin octobre 2022, atteignant un chiffre d’affaires de 354,1 milliards de dirhams. Les trois principaux secteurs exportateurs, l’automobile, l’agroalimentaire et les phosphates, affichent une performance supérieure à celle de l’année dernière.

Le déficit commercial s’est encore creusé à fin octobre 2022 pour s’établir à 260,8 milliards de dirhams, selon la dernière note de conjoncture de la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des finances. Cette évolution est attribuée à une hausse des importations (+188,6 milliards de dirhams) plus importante que celle des exportations (+94,5 milliards de dirhams).

Au niveau des exportations, qui se sont établies à 354,1 milliards de dirhams, la hausse a concerné l’ensemble des secteurs, et plus particulièrement les phosphates et dérivés, l'automobile, ainsi que l’agriculture et l’agroalimentaire. En effet, les ventes des phosphates et dérivés ont augmenté de +38,7 milliards de dirhams à fin octobre 2022 pour s’établir à 100 milliards de dirhams, suite exclusivement à un effet prix.

Hors OCP, les exportations se sont améliorées de 55,8 milliards de dirhams pour atteindre 254 milliards de dirhams, grâce au bon comportement des industries liées aux métiers mondiaux du Maroc, notamment l’automobile avec une hausse des exportations de 23,9 milliards de dirhams à fin octobre pour s’établir à 89,2 milliards de dirhams.

Les exportations du secteur de l’agriculture et l’agro-alimentaire ont elles aussi réalisé une bonne performance à l’export avec une hausse de 11,1 milliards de dirhams. Les exportations du secteur du textile et cuir ont augmenté de 7,4 milliards de dirhams à 37,5 milliards de dirhams et celles de l’aéronautique ont enregistré une hausse de 5,5 milliards de dirhams à 17,7 milliards de dirhams.

Pour ce qui est des importations, qui se sont établies à 614,9 milliards de dirhams à fin octobre 2022, la facture énergétique s’est renchérie de 69 milliards de dirhams pour s’établir à 128,31 milliards de dirhams, principalement sous l’effet de la hausse des approvisionnements en gas-oil et fuel-oil (+124,5%), dont les prix ont plus que doublé.

De même, la facture alimentaire s’est appréciée de 25,9 milliards de dirhams, tirée principalement par la hausse importante des achats de blé qui se sont établis à 22,33 milliards de dirhams à fin octobre. Hors produits énergétiques et alimentaires, les importations se sont accrues de 93,7 milliards de dirhams pour atteindre 413,1 milliards de dirhams. Ainsi, les achats de demi-produits ont rebondi de 47,8 milliards de dirhams, tirés principalement par les importations d’ammoniac (+230%).