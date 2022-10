Le Maroc et l’Arabie saoudite cherchent à développer leurs échanges commerciaux, jugés encore «timides»

Le forum économique Maroc-Arabie saoudite, organisé par la CGEM, mardi 4 octobre 2022, à Casablanca.

VidéoUn forum économique a réuni, ce mardi 4 avril 2922, à Casablanca, plus de 300 chefs d’entreprises saoudiens et marocains pour discuter des moyens de renforcer la coopération et développer les échanges commerciaux entre les deux pays jugés encore «timides» et atteindre les cinq milliards de dollars durant les cinq prochaines années.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, son homologue saoudien, Majid Ben Abdullah Al Qasabi, le président de la CGEM, Chakib Alj, et le président de la fédération des chambres saoudiennes, Ajlan Abdelaziz Al-Ajlan, ont participé ce mardi 4 octobre au forum économique Maroc-Arabie saoudite, organisé par la CGEM pour mettre en avant les opportunités d’affaires communes entre les deux pays. «Le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays est encore timide, nous travaillons pour les développer durant les prochaines années grâce notamment à la communication. Nous cherchons à travers ce forum à faire découvrir les opportunités d’affaires qui existent au Maroc pour pouvoir les commercialiser à travers les différentes plates-formes électroniques ou encore en organisant d’autres forums pour attirer davantage d’investissements», a souligné à cette occasion le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement. Même constat du côté de Ryad Mezzour qui a appelé, lui aussi, à développer les échanges commerciaux entre les deux pays pour atteindre les cinq milliards de dollars durant les cinq prochaines années. «Nous travaillons aujourd’hui sur le développement d’une plateforme commune pour mettre en avant les opportunités d’investissement et d’échanges entre le Maroc et l’Arabie saoudite. Près de 370 projets d’investissement sont présentés lors de ce forum, ils font partie de la Banque de projets que nous avons mise en place», a-t-il expliqué. Et de préciser: «Nous tenons également à garantir l’échange d’informations, d’expérience et d’expertise par rapport aux opportunités d’affaires entre nos deux pays, mais également avec les partenaires internationaux pour atteindre les 5 milliards de dollars d’échanges que nous nous sommes donnés comme défi à atteindre durant les cinq prochaines années». Pour booster ses exportations de produits agroalimentaires vers ce pays: le Maroc se conforme au Halal d’Arabie Saoudite Interrogé sur les obstacles qui ont entravé jusque-là le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, le président de la CGEM, Chakib Alj, a expliqué de son côté, que les freins sont surtout administratifs, mais également financiers lorsqu’il s’agit de petites et moyennes entreprises. «Les obstacles sont davantage de nature administrative et les deux parties ont aujourd’hui la volonté de les dépasser. Nous avons également demandé à créer un fond maroco-saoudien pour aider les petites et moyennes entreprises à se financer et à se développer pour pouvoir exporter sur le marché saoudien qui permet non seulement un accès au pays du Golfe et du Moyen-Orient, mais également au marché asiatique», précise-t-il. Selon le président de la CGEM, l'année 2021 a néanmoins connu une augmentation significative du volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Arabie saoudite, atteignant 19 milliards de dirhams, contre 14,3 milliards de dirhams en 2019. A ce jour, près de 250 entreprises saoudiennes sont installées au Maroc, alors qu’une vingtaine de sociétés marocaines sont présentes en Arabie saoudite. Nouvelle ligne maritime directe Maroc-Arabie saoudite: quel avenir pour les échanges bilatéraux? La structure des exportations marocaines vers l'Arabie saoudite est composée principalement de voitures de tourisme, de sucre brut et raffiné et d'agrumes, tandis que les importations comprennent des produits énergétiques, des produits plastiques, des produits chimiques, du soufre brut et raffiné. Pour ce qui est de la ligne maritime directe entre le Maroc est l’Arabie saoudite, annoncée en avril dernier, le président de la CGEM a confirmé que ce projet est toujours d’actualité, que les deux parties continuent de travailler pour le mettre en place, à condition de voir le volume des échanges commerciaux entre les deux parties se développer pour davantage d’efficacité. A noter que ce forum intervient au lendemain de la signature de deux conventions de partenariat entre le Maroc et l’Arabie saoudite, portant notamment sur le développement de la coopération dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats halal pour accroître le volume des exportations des produits agroalimentaires.

