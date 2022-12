© Copyright : Le360 (photomontage)

Selon des données du Bureau central israélien des statistiques, reprises par l’Abraham Accords Peace Institute, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël a atteint 12,3 millions de dollars en octobre 2022, en hausse de 925% en glissement annuel.

Au cours des dix premiers mois de 2022, les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël se sont élevés à 44,2 millions de dollars, soit une augmentation de 25%, indique la dernière newsletter de l'Abraham Accords Peace Institute. Et pour le seul mois d’octobre dernier, ces échanges ont atteint 12,3 millions de dollars, soit une augmentation de 925%, comparativement à la même période en 2021.

A titre de comparaison, les échanges commerciaux entre Israël et les Emirats arabes unis ont augmenté de 105% par rapport à octobre 2021, atteignant 215,2 millions de dollars en octobre 2022. Quant à l'Egypte, ses échanges avec Israël ont baissé de 27%, soit un volume global de 19,3 millions de dollars. Idem pour la Jordanie (-28,3%, soit un volume global de 44,7 millions).

© Copyright : DR

Ce document rappelle que du 16 au 17 novembre, le Jerusalem Post et ses partenaires médias, Global Media Holdings au Maroc, et le Khaleej Times aux Emirats Arabes Unis, ont accueilli le Global Investment Forum à Marrakech, rappelle l'Abraham Accords Peace Institute.

Le 17 novembre, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et la Compagnie israélienne des eaux ont procédé à la signature d’un Mémorandum d'entente dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement liquide, fait-on savoir.

Le Maroc et Israël envisagent de quadrupler le volume de leurs échanges commerciaux. «De 130 millions de dollars actuellement, Israël aspire augmenter ce niveau le plus rapidement possible à 500 millions de dollars, voire plus. Les deux pays ont beaucoup d’opportunités à partager pour arriver vite à ce niveau», avait, rappelons-le, affirmé la ministre israélienne de l’Economie et de l’industrie, Orna Barbivay, en février 2022 à Rabat, à la suite de la signature d’un accord de coopération avec son homologue marocain, Ryad Mezzour.