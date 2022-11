© Copyright : Le360 (photomontage)

Plus de 300 participants, des investisseurs, des représentants d’institutions financières, de services et d’industries, mais aussi des universitaires, et des entrepreneurs de start-ups, prendront part au «TransTech 2022», un colloque international organisé en décembre prochain à Casablanca, par la Chambre de commerce Israël-Maroc.

Plus de 300 personnes sont attendues au colloque international «TransTech 2022», qu'organise la Chambre de commerce Israël-Maroc, présidée par Yehuda Lancry, les 14 et 15 décembre prochains, à Casablanca. Objet des discussions de ce séminaire: un partage des pratiques israéliennes, ainsi que des rencontres entre chefs d’entreprises marocains et israéliens pour engager des partenariats, dans une optique de transferts de technologies et d’innovations.

La première journée consistera en un «start-up bootcamp», animé par Yossi Dan, un web entrepreneur, co-manager d’un incubateur de start-ups. Ce séminaire intensif pour étudiants, entrepreneurs et entrepreneurs de start-ups marocains, permettra de partager le meilleur des bonnes pratiques israéliennes, et d’aider chaque équipe sélectionnée à valider son projet et à développer un projet de start-up, indique une fiche de présentation de cet évènement.

En fin de journée, un «Pitch Night» sera organisé. Les meilleures équipes partageront leur projet devant un panel de mentors et d'investisseurs.

Le lendemain, 15 décembre, plusieurs intervenants de haut calibre interagiront avec le public présent, dont Dan Catarivas, directeur à l’international du patronat israélien, Yossi Dan et Julien Nouchi, membre de la Chambre de commerce Israël-Maroc, aisi qu'Edouard Cukierman, président-fondateur de Catalyst Funds.

Des rencontres d’affaires entre des hommes d’affaires marocains et israéliens sont également prévues.