Exploitation des phosphates: le Sénégal veut s’inspirer du Maroc

Le Sénégal veut s’inspirer du Maroc pour mieux valoriser son phosphate. Une délégation conduite par le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a effectué une visite de benchmark la semaine dernière dans le Royaume, pour étudier l’écosystème mis en place par le groupe OCP, leader mondial dans la production des engrais. La délégation a visité la mine de Khouribga, l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) ainsi que la plateforme industrielle de Jorf Lasfar.

«Le Sénégal veut s’inspirer du modèle marocain, à travers le groupe OCP, en privilégiant la transformation locale de cette ressource et l’exploitation des produits dérivés tels que l’uranium. Nous sommes assis sur une mine d’or inexploitée», a affirmé le ministre dans une déclaration à la télévision nationale sénégalaise RTS1, en marge de cette visite.

Une future collaboration avec le groupe OCP

D’après ce dernier, cette mission a permis à sa délégation de constater le leadership mondial du Maroc dans la production de phosphates, et la stratégie mise en place par Rabat pour attirer des investisseurs étrangers dans son écosystème local.

EXPLOITATION DU PHOSPHATE | Le Sénégal veut s'inspirer du Maroc pic.twitter.com/Y53y2AoVnj — RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) September 9, 2024

Après le constat, place à l’action. «Nous allons mettre en place un programme de collaboration avec le groupe OCP pour étudier le potentiel phosphatier à Matam (région située au nord-est du Sénégal, NDLR), afin d’y créer une zone industrielle et des usines de production d’engrais», a-t-il révélé. Et de poursuivre: «Le gouvernement va également évaluer le potentiel de cette ressource dans les autres régions du Sénégal et y construire des centres de production pour satisfaire les besoins nationaux et ne plus importer des engrais d’ici les deux prochaines années».

Miser sur la transformation locale

Dans un message publié sur son compte X, Mohamed Anouar Jamali, président-directeur général d’OCP Africa, s’est réjoui de cette rencontre avec la délégation sénégalaise qui «marque une nouvelle étape dans les relations d’excellence entre le Maroc et le Sénégal». «Nous sommes fiers des projets que le groupe OCP, à travers OCP Africa, mène pour soutenir la transformation agricole et l’autonomisation des fermiers sénégalais», a-t-il ajouté.

C’est avec fierté que nous avons accueilli la délégation ministérielle conduite par SE M. Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce du Sénégal 🇸🇳. Au programme, la découverte de nos centres d'excellence, de la mine de Khouribga à la plateforme industrielle de… pic.twitter.com/lTz2LKqGdq — Dr. Mohamed Anouar JAMALI (@MAnouarJamali) September 9, 2024

La visite du ministre sénégalais fait suite à la volonté du nouveau gouvernement de privilégier la transformation locale des phosphates extraits à Ndendory, dans la région de Matam, actuellement exportés dans leur forme brute.

«Matam doit devenir un poumon économique grâce à une meilleure exploitation et la transformation locale du phosphate en engrais phosphatés, afin d’améliorer les rendements agricoles et lutter contre l’exode rural», a-t-il déclaré, précisant que le gouvernement ambitionne de créer une véritable chaîne de valeur autour du phosphate en impliquant les populations locales.