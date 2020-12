© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour les entrepreneurs et porteurs de projets du royaume. Le ministère des Finances vient de lancer le portail national d’appui à l’entrepreneuriat (Al Moukawala). Les détails.

Une composante centrale s’ajoute au dispositif mis en place pour la promotion de l’entrepreneuriat au Maroc, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Le quotidien rapporte ainsi que le portail national d’appui à l’entrepreneuriat (Al Moukawala) a été lancé lors d’une cérémonie organisée hier par le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. On apprend qu’il s’agit d’un «guichet unique regroupant l’ensemble de l’effort public en matière d’entrepreneuriat et s’adressant aux porteurs de projets, TPE, PME, startup, coopératives, exploitants agricoles, personnes physiques, auto-entrepreneurs et clusters».

Notons que ce projet est réalisé en partenariat avec la GIZ (coopération allemande) et différents intervenants dans le secteur de l’entrepreneuriat, et centralise l’information sur les instruments et offres d’appui public dédiés aux entrepreneurs.

On apprend que cette plateforme a pour objectif de renforcer l’accès à l’information et de favoriser la communication dans les différentes régions du Maroc entre les porteurs de projets et les autres parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial. «Les offres présentées par ce portail englobent les subventions, les garanties, les financements, les avantages fiscaux ou encore les procédures douanières. De même, le moteur de recherche proposé par cet outil permet à chaque catégorie d’entrepreneurs un accès aux offres correspondant à leur profil et à leurs besoins», explique Aujourd’hui Le Maroc.

Il est à noter que d’autres objectifs sont aussi assignés à cette plateforme comme la production de statistiques, enquêtes et études sur le secteur, le soutien aux nouvelles initiatives, et le renforcement de capacités des entrepreneurs. «Le recueil annuel des instruments d’appui à l’entrepreneuriat complète le contenu de l’offre existante sur ce site. Par ailleurs, une application numérique (Al Moukawala) pour la consultation des offres instantanées a été mise en place avec une palette de 90 mesures de soutien aux projets. Elle est téléchargeable sur App Store ou Google Play», conclut le journal.