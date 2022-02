© Copyright : DR

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action en faveur de la promotion de l’esprit entrepreneurial aux niveaux régional et national, la Fondation création d’entreprises du groupe BCP (FCE) lance un nouveau cycle de webinaires: «Machrou3i, khotwa b khotwa».

Visant à favoriser l’émergence d’un tissu économique dynamique et performant, les webinaires «Machrou3i, khotwa b khotwa» de la Fondation création d’entreprises du groupe BCP ont pour but d’accompagner les porteurs de projets durant les étapes de conception et de démarrage de leurs entreprises, et d’apporter aux TPE le conseil et le soutien nécessaires pour amorcer la croissance de leurs activités.

«Pour cela, la FCE fait appel à des intervenants reconnus dans le domaine de la création d’entreprises (chefs d’entreprises, experts métiers, acteurs de l’écosystème entrepreneurial…)», indique le groupe BCP dans un communiqué.

Le coup d’envoi de ce cycle de conférences digitalisées dédié aux TPE et aux porteurs de projets sera donné le 24 février 2022 à 18h00, avec un premier webinaire autour du thème «Soft skills pour un mindset entrepreneurial». L'inscription à ce premier webinaire se fait à travers le lien: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kN9PZuOXRUOWcedQvUk71g

La Fondation a procédé, en 2021, à la signature d’une série de conventions avec plusieurs acteurs publics et privés (CRI, CGEM, ANAPEC…) pour encourager la culture entrepreneuriale à l’échelle du Royaume. Elle est également fortement mobilisée auprès des TPE et des porteurs de projets afin de leur permettre de mieux bénéficier des dispositifs de financement et d’appui à la création mis à leur disposition.