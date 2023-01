© Copyright : DR

Kiosque360. La région de Dakhla-Oued Eddahab accueillera incessamment la deuxième caravane pour la promotion des technologies propres. Cet article est une revue de presse du quotidien L'Economiste.

Après une première édition organisée dans le Souss-Massa, le cluster ENR tiendra sa deuxième caravane pour la promotion des technologies propres le 20 janvier prochain dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, rapporte L’Economiste dans sa livraison du 11 janvier.

Le quotidien indique que l’objectif de cette rencontre est de mettre en avant le potentiel d’investissement dans les filières vertes de la région, de présenter les principaux projets prévus et ceux en cours de développement. Il est aussi, note-t-on, question de promouvoir l’adoption des technologies propres et le développement de projets verts auprès des opérateurs économiques locaux.

On apprend qu’une rencontre sera aussi organisée, dans le cadre l’événement, avec les institutions de financement dans le but d’échanger autour des mécanismes de financement verts et les différents programmes d’appui et d’accompagnement mis en place en faveur des entreprises opérant dans le secteur.

La caravane régionale durable est une initiative lancée au niveau des différentes régions du Maroc dans l’objectif de fédérer et de favoriser les synergies entre le tissu productif local et les développeurs de solutions valorisant les énergies propres.

Le quotidien fait remarquer que la transition énergétique durable voulue par le Royaume exige l’adoption et l’intégration des ENR dans les secteurs productifs et énergivores au niveau de l’ensemble des territoires, ajoutant que les entreprises ont tout à y gagner, «d’autant plus qu’il existe une multitude de technologies et de solutions innovantes et matures valorisant les énergies renouvelables, permettant de produire, de consommer et de stocker de l’énergie, et ce sous plusieurs formes: électricité, froid, chaleur…».



Le quotidien rappelle que le Cluster ENR intervient dans les projets d’énergies renouvelables ainsi que dans l’entrepreneuriat vert et innovation, ajoutant qu’il a, entre autres, pour objectif de mettre en réseau les différents acteurs de la filière, de maximiser leurs synergies, d’améliorer la productivité des entreprises…