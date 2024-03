En repli mais solide, OCP maintient ses ambitions et ses investissements

Une année 2023 «solide» en dépit de résultats en repli. C’est ainsi que le géant marocain des phosphates OCP, qui figure dans le top 5 mondial des producteurs d’engrais, qualifie sa performance de l’an dernier. La conclusion est du magazine Jeune Afrique qui indique que le groupe marocain a réalisé 91,3 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2023, associé à une marge brute de 50,5 milliards de dirhams et à un Ebitda de 29,4 milliards de dirhams, trois indicateurs en diminution par rapport à 2022 de respectivement -20%, -28% et -41%.

«Cette baisse est principalement due à la diminution des prix de vente dans toutes les catégories de produits par rapport aux prix exceptionnels de 2022», a expliqué OCP, précisant que «cette transition vers des niveaux de prix plus normaux a stimulé la demande dans les principales régions importatrices au second semestre 2023», en particulier aux États-Unis, en Europe et au Brésil.

Dans le détail, lit-on, les ventes d’engrais, qui ont représenté 66 % du chiffre d’affaires du groupe, ont notamment été portées par une catégorie de produits, les TSP, qui a contribué à hauteur de 15% des ventes d’engrais, contre 11 % en 2022.

«En dépit du contexte moins porteur, OCP a maintenu sa stratégie d’investissement, présentée fin 2022, chiffrée à 130 milliards de dirhams sur la période 2023-2027 et axée sur le verdissement de ses activités», précise Jeune Afrique.

L’an dernier, le groupe a ainsi investi 26,8 milliards de dirhams, soit plus de 2,5 fois le montant mobilisé en 2020, confirmant ses ambitions «dans l’énergie solaire, la gestion de l’eau et la production d’ammoniac vert».

Des efforts financés sur fonds propres mais aussi via le recours aux marchés financiers – notamment à travers l’émission d’obligations perpétuelles – et aux bailleurs internationaux. «OCP a par exemple obtenu en 2023 un prêt de 100 millions d’euros auprès de la Société financière internationale (IFC), branche dédiée au secteur privé de la Banque mondiale. Dirigé depuis 2006 par l’emblématique Mostafa Terrab, OCP voit régulièrement son organisation interne évoluer, notamment pour répondre à ses nouvelles ambitions», souligne le magazine.

Le groupe, qui a déjà créé en 2022 une filiale réunissant l’ensemble des actifs et des activités du «périmètre engrais», à savoir OCP Nutricrops, a précisé dans ses états financiers 2023 avoir lancé un réagencement de ses opérations à travers un total de six «strategic business units»: Nutricrops, mais aussi Mining, Manufacturing, Rock Solutions, Speciality Products & Solutions et UM6P.