En partenariat avec Yakeey, CIH BANK enrichit son application avec une nouvelle plateforme immobilière

CIH BANK enrichit son application bancaire avec une nouvelle plateforme immobilière en partenariat avec Yakeey.

CIH BANK enrichit son application bancaire avec une nouvelle plateforme immobilière en partenariat avec Yakeey. Cette évolution permet aux clients de rechercher leur futur bien immobilier, puis d’initier directement leur demande de financement en ligne, au sein d’un parcours digital intégré.

CIH BANK, au cœur de l’histoire immobilière du Maroc

Au fil des décennies, CIH BANK a accompagné des générations de Marocains dans la concrétisation de leurs projets d’acquisition, de construction ou d’aménagement de leur logement. Cette vocation historique s’inscrit dans une ambition plus large: faciliter l’accès au logement et contribuer à une plus grande inclusion immobilière, en proposant des solutions de financement adaptées aux différents profils et aux différentes étapes des projets de vie.

«Au fil du temps, CIH BANK a fait évoluer son offre pour répondre aux transformations des modes de vie et aux nouvelles attentes des clients. Aujourd’hui encore, notre Banque poursuit cette ambition en facilitant l’accès au logement et en proposant des solutions toujours plus simples, accessibles et adaptées aux besoins de chacun», a affirmé Amal Mouhoub, Directrice Générale Adjointe en charge de la communication et du marketing stratégique.

De la recherche du bien à la demande de financement, un parcours désormais intégré

Grâce à cette nouvelle plateforme, les clients peuvent désormais rechercher des biens immobiliers directement depuis l’application CIH Mobile, consulter les offres disponibles et identifier le bien correspondant à leurs besoins.

Le parcours se poursuit naturellement avec la possibilité d’effectuer une demande de crédit immobilier en ligne, sans rupture entre la recherche du bien et son financement.

Cette intégration permet ainsi de rapprocher deux étapes essentielles du projet immobilier: trouver son futur logement et préparer son financement, au sein d’une même expérience digitale.

La présentation officielle de cette nouvelle expérience et du partenariat avec Yakeey a eu lieu lors d’une conférence de presse organisée le 16 octobre 2026 au Four Seasons Casablanca, en présence des représentants de CIH BANK et de Yakeey.

Un partenariat avec Yakeey au service d’une nouvelle expérience immobilière

L’intégration de la plateforme Yakeey dans l’application CIH BANK illustre la volonté de la Banque de développer des partenariats avec des acteurs innovants afin d’enrichir les services proposés à ses clients. Cette collaboration associe ainsi l’expertise bancaire de CIH BANK à l’expertise technologique et immobilière de Yakeey, afin de proposer une expérience fluide et intégrée, de la recherche du bien jusqu’à son financement.

«Au Maroc, acheter un logement ressemble encore trop souvent à un parcours du combattant: on cherche le bien d’un côté, le financement de l’autre, sans jamais être sûr de rien. Avec CIH BANK, nous réunissons enfin les deux dans une application que les clients ont déjà dans leur poche. Trouver le bon bien, vérifié et savoir dans la foulée qu’on peut le financer: c’est cette tranquillité que nous voulons offrir à chaque Marocain», souligne Karim Beqqali, CEO et Fondateur de Yakeey.

Un dispositif de communication dédié à ce lancement

Pour soutenir ce lancement, un dispositif de communication dédié a été mis en place, combinant plusieurs leviers de visibilité, dont l’émission «Chkoun Yl9ali Dar», produite et portée conjointement par CIH BANK et Yakeey. Huit primes seront diffusés sur la chaîne 2M, à raison d’une émission par semaine.

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Réunissant l’expertise bancaire de CIH BANK et l’expertise immobilière de Yakeey, ce programme dédié à l’univers de l’immobilier proposera un contenu à la fois utile et divertissant, mettant en lumière les différentes facettes du parcours immobilier. L’émission permettra notamment de présenter les opportunités et solutions disponibles sur le marché, ainsi que les différentes options de financement proposées par le secteur bancaire pour accompagner les particuliers dans la concrétisation de leurs projets d’acquisition.

En complément, pour soutenir le lancement et renforcer la visibilité de l’offre de crédit immobilier CIH BANK, des actions de communication offline et digitales seront déployées afin d’accompagner les clients dans la découverte de cette nouvelle expérience et de mettre en avant la simplicité du parcours proposé, de la recherche du bien jusqu’à la demande de crédit.

Une nouvelle étape dans la transformation digitale de CIH BANK

À travers cette initiative, CIH BANK poursuit le développement d’une expérience bancaire toujours plus intégrée, en plaçant le digital au cœur de l’accompagnement de ses clients dans leurs projets de vie. L’objectif principal étant de faciliter davantage l’accès au crédit immobilier et d’accompagner les clients à chaque étape de leur projet, de la recherche de bien à la récupération des clés en passant par la simulation du crédit immobilier et le financement.