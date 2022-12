© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoAprès deux ans d’absence, le Forum international des zones industrielles est de retour. Cette deuxième édition, tenue ce mercredi 7 décembre 2022, a ainsi réuni les industriels tous secteurs confondus autour des enjeux de durabilité et de décarbonation de l'industrie nationale.

La deuxième édition du Forum international des zones industrielles s’est tenue, ce mercredi 7 décembre 2022 à Casablanca. Organisée par Industrie du Maroc Magazine sous le thème «Les zones industrielles durables, quelles offres pour une industrie compétitive ?», cette édition a été l’occasion pour les différents acteurs institutionnels et industriels marocains et internationaux de mettre la lumière sur les enjeux de la durabilité et de la décarbonation.

Dans un speech diffusé en ligne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a affirmé que «la compétitivité de la plateforme marocaine est une priorité, et les zones industrielles jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social de notre pays, en participant à la création d’emplois et à une plus grande attractivité des investissements nationaux et internationaux, mais aussi, à la croissance des exportations marocaines».

Saluant la pertinence de la thématique choisie pour cette deuxième édition, le ministre a souligné que la notion de durabilité «est présente est dans les principaux axes autour desquels s’articule notre politique relative aux zones industrielles».

Ryad Mezzour a également mis l’accent sur les efforts fournis pour améliorer «l’attractivité et l’accessibilité des zones» et la mise en place «d’une offre diversifiée en foncier industriel aménagé adapté aux besoins des investisseurs en vue de garantir les conditions d’une durabilité économique de ces zones».

La politique étatique ambitieuse menée dans ce cadre a ainsi permis, à ce jour, de mobiliser plus de 12.000 hectares de foncier industriel abritant 138 zones industrielles ayant créées quelque 140.000 emplois, a-t-il rappelé, mettant l’accent sur les enjeux de réduction des disparités territoriales et de décarbonation.

Pour sa part, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a indiqué que «le secteur industriel se positionne comme une vraie locomotive de développement, occupant la 1re place en termes de contribution à la richesse nationale, et la 3e en matière de création d’emplois».

Dans son allocution diffusée en ligne, la ministre a mis en lumière le rôle des zones industrielles dans la transformation de l’industrie. Celles-ci offrent, d’après elle, de nombreux avantages, aussi bien en termes de mutualisation des infrastructures, que pour «la convergence des besoins de développement industriel et territorial avec les impératifs de durabilité dans le cadre d’une démarche d’économie circulaire pour générer des avantages environnementaux, sociaux et économiques».

Par la même occasion, Leila Benali a appelé les industriels nationaux à accélérer et multiplier les efforts pour «la transformation de l’industrie nationale vers une industrialisation durable, inclusive et basée sur la réduction des impacts environnementaux, l’utilisation efficace des ressources et la promotion des technologies propres».

Hicham Rahioui, président-fondateur d’Industrie du Maroc Magazine, quant à lui, a souligné que «l’organisation de cette deuxième édition du Forum international des zones industrielles s’inscrit dans un contexte prometteur où l’industrie marocaine connaît un essor sans précédent (…) et où le Maroc devient un hub industriel». Ainsi, «cet évènement vise à contribuer à la compétitivité industrielle nationale», a-t-il ajouté.