Kiosque360. La transformation progressive des zones industrielles en parcs éco-industriels dotés d’un label reconnu au niveau international est en marche. Le parc industriel d’Aïn Cheggag (PIAC), en cours de construction dans la province de Sefrou, en est le premier exemple. Son label sera annoncé officiellement lors de son inauguration.

Le ministère de l’Industrie et du commerce s'attaque à un gros dossier. Comme le rapporte Les Inspirations ÉCO dans son édition du jour, il s’agit de la transformation progressive des zones industrielles existantes en parcs éco-industriels dotés d’un label reconnu au niveau international. Il donne l’exemple du parc industriel d’Ain Cheggag, une zone d’accélération industrielle (ZAI) aux multiples enjeux socio-économiques et environnementaux, en cours de construction dans la province de Sefrou.

«Plus connu sous le nom de PIAC (Parc industriel d’Aïn Cheggag), c’est en effet cette zone qui sera le modèle à essaimer un peu partout sur le territoire national, car ce sera une zone industrielle intégrée et non polluante», souligne le journal, indiquant qu'elle abrite, sur une superficie de 81 ha (dont 50 ha sont la propriété du ministère de l’Industrie et 31 ha la propriété de la commune d’Aïn Cheggag), plusieurs métiers et, surtout, une station d’épuration des eaux usées pour un budget alloué de 146,5 millions de dirhams. Et d’ajouter qu’«une partie dédiée au cuir accueillera 64 entreprises de tannage sur 119.500 m², 75 fabricants de chaussures sur 112.000 m² et 15 unités de maroquinerie et d’habillement en cuir sur 19.300 m²». A cela s’ajoutent 23 unités agroalimentaires sur 202.000 m², 19 unités de textile et habillement sur 37.600m², 15 unités industrielles spécialisées dans les activités métallurgiques, mécaniques et électromécaniques sur 32.300 m², 11 unités de chimie et parachimie sur 17.700 m² et 14 showrooms sur 24.600 m². Sans oublier un pôle service constitué de 5 entreprises sur 9.200 m² et un pôle innovation-formation sur 13.000 m².

Le journal avance aussi qu'Ain Cheggag sera également doté d’un espace dédié à la logistique et un autre à la bourse du cuir, d’une superficie globale de 23.800 m². Il affirme que «ces espaces seront alimentés par de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, notamment via des panneaux photovoltaïques dont le coût de production du Kilowattheure ne cesse de baisser». Au programme, aussi, une station d’épuration d'eaux usées (STEP) qui sera érigée sur une superficie de 29.000 m2 par l’ONEE pour traiter, notamment, les rejets très polluants des industries du cuir. Il sera question de «diminuer la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités industrielles, puis d’installer l’économie circulaire pour le traitement et la revalorisation des déchets».

Les Inspirations ÉCO relativise cependant, affirmant que le ministère n’a pas encore sérieusement commencé à travailler sur le sujet du label vert. C'est à l’occasion de l'inauguration du parc qu’il compte certainement annoncer le lancement du label.