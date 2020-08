© Copyright : DR

Kiosque360. Les TPE, notamment dans les secteurs de la construction, du transport et de l’entreposage, sont dans l'attente des mesures relatives aux délais de paiement.

Les TPE, notamment dans les secteurs de la construction, du transport et de l’entreposage, sont dans l’expectative. Elles doivent prendre leur mal en patience, en attendant l’adoption des mesures relatives aux délais de paiement, rapporte L’Economiste dans son édition du 4 août. Le journal révèle que «le solde commercial, c’est-à-dire la différence entre les délais clients et fournisseurs, est négatif de 99 jours dans la construction et 123 jours dans le transport et l’entreposage». L’Economiste constate amèrement que les mesures prises par les autorités pour combattre ce fléau que représentent les délais de paiement pour les entreprises n’ont pas été suffisantes. Aujourd’hui, «ce problème reste posé avec acuité».

Se basant sur une enquête menée auprès d’un échantillon de 70.797 entreprises, L’Economiste relève que 70% des sociétés se font payer à plus de 90 jours alors qu’elles sont 62% à déclarer régler leurs fournisseurs à 60 jours. Selon le journal, une entreprise sur trois paie au-delà de 90 jours. Dans le détail, précise le journal, la situation est différenciée puisque, dans les services, les grandes entreprises règlent en moyenne à 176 jours contre 146 jours pour les PME et 115 jours pour les TPE. En parallèle, elles se font payer à 162 jours, soit un solde négatif de 47 jours, et de -2 jours pour les PME. Il est positif de 57 jours pour les grandes entreprises. Le quotidien remarque que les délais clients sont plus resserrés dans l’hôtellerie et la restauration, où les TPE sont réglées à 44 jours contre 30 jours pour les PME et 39 jours pour les grandes entreprises.