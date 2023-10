Défaillances d’entreprises: la tendance à la hausse se poursuit

Allianz Trade vient de publier sa nouvelle étude sur les défaillances d’entreprises dans le monde et par pays. Selon le spécialiste mondial de l’assurance-crédit, 14.200 cas de défaillances d’entreprises sont attendus au Maroc en 2023, soit une hausse de 15% par rapport à 2022, indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du 19 octobre. Un chiffre annuel record pour le pays.

Selon l’assureur-crédit, le Maroc figure dans le groupe de pays qui connaissent une augmentation massive des défaillances et où les entreprises font face à des problèmes de retard de paiement, notamment les PME.

«La nouvelle étude d’Allianz Trade montre qu’un premier pic avait été relevé au Maroc en 2021 suite à l’impact de la pandémie sur les entreprises, avec une hausse vertigineuse des défaillances de 59% à 10.552 cas. La hausse avait été également notable en 2022 à un rythme de 17% touchant 12.397 entreprises», lit-on.

Point rassurant selon les estimations d’Allianz Trade: la montée continue des défaillances devrait s’interrompre en 2024 au Maroc, laissant place à une phase de stabilisation (+0%). De plus, les défaillances devront baisser de 5% en 2025 à 13.500 entreprises.

À l’échelle mondiale, le nombre de défaillances d’entreprises devrait croître de 6% en 2023 et 10% en 2024. Selon les experts d’Allianz Trade, cette accélération s’explique par la récession des revenus des entreprises qui prend de la vitesse, suite à une demande mondiale qui tourne au ralenti et un pouvoir de fixation des prix qui s’affaiblit. Ainsi, au second trimestre 2023, la récession des revenus des entreprises a été généralisée dans toutes les régions (une baisse de 1,9% sur un an), pour la première fois depuis mi-2020. Le tout dans un contexte de hausse des coûts, qui impacte la rentabilité des entreprises.

En conséquence, les positions de liquidité des entreprises se dégradent rapidement, et ne devraient pas s’améliorer avant 2025.«La plupart des entreprises ne sont pas en mesure d’améliorer leurs positions de liquidités dans un contexte de croissance économique plus lente que prévu. C’est pourquoi nous attendons deux accélérations des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale, de +6% en 2023 et +10% en 2024, après +1% en 2022», explique Aylin Somersan Coqui, CEO d’Allianz Trade.Concernant les secteurs les plus vulnérables, l’hôtellerie, les transports, le commerce de gros et la distribution sont en première ligne. Dans le secteur de la construction, le rattrapage des défaillances s’accélère également.