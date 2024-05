Crédit bancaire: le taux moyen global continue d’augmenter

Le coût du crédit bancaire continue de monter. Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs, au titre du premier trimestre de 2024, font en effet état d’une hausse du taux moyen global à 5,40%. Ce qui lui permet de poursuivre sur sa tendance haussière, puisqu’il est passé de 5,03% au premier trimestre 2023 à 5,26% au deuxième trimestre de la même année, puis à 5,36% au cours des 3ème et 4ème trimestres 2023.

Le renchérissement du crédit bancaire a concerné en premier lieu les crédits à la consommation, dont le taux moyen est passé de 7,18% au dernier trimestre 2023 à 7,22% au premier trimestre de l’année en cours. Les crédits à l’équipement ont également été touchés, avec un taux évoluant de 4,91% à 5,13% sur la même période.

En revanche, le taux moyen appliqué aux comptes débiteurs et crédits de trésorerie a reculé d’un trimestre à l’autre (de 5,37% à 5,33%), marquant ainsi une hausse dans son cycle haussier, tout en restant au-dessus de son niveau d’il y a un an (5,01%).

Il en est de même pour les prêts immobiliers, dont le taux moyen s’est replié en rythme trimestriel de 5,14% à 5,05%. Là aussi, on reste à un taux bien supérieur à celui affiché au terme du premier trimestre de l’année précédente (4,79%).

Les crédits aux particuliers plus chers

Les chiffres de la Banque centrale montrent également que le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est situé à 6,09% (contre 5,94% un trimestre plus tôt) et celui des prêts aux entreprises non financières à 5,26% (au lieu de 5,30% au dernier trimestre de 2023).

Pour les crédits aux entreprises non financières privées, le taux les assortissant s’est établi à 5,38% (au lieu de 5,42%), avec un taux de 5,16% (au lieu de 5,25%) pour les grandes entreprises et de 5,85% (au lieu de 5,70%) pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).