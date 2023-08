Banques: les taux débiteurs augmentent à 5,26% au T2-2023

«Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs au titre du deuxième trimestre de 2023 font ressortir une hausse du taux moyen global de 23 pbs à 5,26%», précise BAM dans sa récente enquête trimestrielle sur les taux débiteurs au titre du deuxième trimestre 2023 (T2-2023).

Par objet économique, les taux se sont établis à 5,29% pour les facilités de trésorerie, à 4,73% pour les crédits à l’équipement, à 4,98% pour les prêts immobiliers et à 7,27% pour les crédits à la consommation, ajoute la même source.

Pour ce qui est du secteur institutionnel, précise le document, le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est situé à 5,93% et celui des prêts aux entreprises non financières à 5,22%.

S’agissant des crédits aux entreprises non financières privées, le taux les assortissant s’est établi à 5,27%, avec un taux de 5,01% pour les grandes entreprises (GE) et de 5,77% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).