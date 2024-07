Conservation foncière: 5 milliards de dirhams au bénéfice du Trésor public

Le siège de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie à Rabat.

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a tenu, ce mercredi 24 juillet, son Conseil d’Administration. À cette occasion, le Directeur général de cette Agence, Karim Tajmouati a détaillé les principaux indicateurs de performance de l’année écoulée, indique le magazine Challenge.

En 2023, l’ANCFCC a établi 462.509 titres fonciers, dont 193.315 provenant de l’immatriculation foncière en milieu rural, marquant une augmentation de 2,4% par rapport à 2022.

«De plus, l’ANCFCC a couvert une superficie de 1.109.234 hectares par l’immatriculation foncière et réalisé un chiffre d’affaires de 8,47 milliards de dirhams, tout en versant 5 milliards de dirhams à l’État», lit-on. Le bénéfice net comptable hors amortissement s’est élevé à 1,6 milliards de dirhams.

L’Agence a également progressé dans plusieurs projets structurants, notamment la digitalisation continue, le renforcement de la cybersécurité, l’établissement du schéma directeur des systèmes d’information, ainsi que la modernisation de la chaîne de production des cartes topographiques de base et des réseaux géodésiques grâce à l’introduction de nouvelles technologies avancées.

En saluant ces bons résultats, le Conseil a approuvé les comptes de l’ANCFCC pour l’exercice 2023 et toutes les résolutions proposées par l’Agence.

«Les réalisations significatives de l’ANCFCC pour l’année 2023 illustrent son rôle crucial dans le développement rural et son soutien continu aux petits agriculteurs. Les indicateurs de performance et les projets innovants témoignent aussi de l’engagement continu de l’Agence envers la modernisation et l’efficacité», souligne Challenge.