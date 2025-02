Comment le Maroc entend être un acteur de l’IA de demain

Le président français Emmanuel Macron (au centre) prononce un discours lors d'un événement de clôture de la première journée du Sommet d'action sur l'intelligence artificielle (IA), au Grand Palais, à Paris, le 10 février 2025. AFP or licensors

Aux côtés de la France et de sept autres pays, le Maroc prend part à un projet ambitieux doté d’un investissement initial de 400 millions de dollars, avec pour objectif de lever 2,5 milliards de dollars sur cinq ans. Annoncée à la veille du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle à Paris, cette initiative, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 12 février, marque un tournant décisif pour le Royaume, qui ambitionne de jouer un rôle central dans l’avenir du numérique.

Grâce à des investissements soutenus dans l’éducation, la recherche et l’innovation, le pays se positionne progressivement comme un hub technologique sur le continent africain. Son engagement dans «Current AI» vient renforcer cette dynamique.

«Le choix du Maroc dans cette coalition mondiale n’est pas anodin. Doté de pôles d’excellence en intelligence artificielle, d’universités formant des ingénieurs de haut niveau et d’un écosystème de startups en pleine expansion, le Royaume se démarque par une stratégie numérique tournée vers l’avenir. En intégrant ce projet, il consolide sa position et se donne les moyens de contribuer activement au développement d’une IA éthique et ouverte», lit-on.

L’accès aux données constitue un enjeu central de cette initiative. «Current AI» vise à développer des bases de données accessibles dans des secteurs stratégiques tels que la santé et l’éducation. Pour le Maroc, cela représente une opportunité majeure d’exploiter au mieux ses données locales afin d’améliorer les services de santé, d’optimiser les systèmes éducatifs et de favoriser l’innovation sociale. Le pays ne se contente ainsi pas d’adopter les nouvelles technologies d’intelligence artificielle. Il en devient un véritable moteur de développement et de régulation.

Le président français Emmanuel Macron a souligné que cette initiative visait à diversifier le marché de l’intelligence artificielle, souvent dominé par les géants américains et chinois. Pour le Maroc, il s’agit d’une opportunité stratégique. En rejoignant «Current AI», le Royaume affirme sa volonté de participer aux discussions sur l’avenir du numérique et d’influencer les choix technologiques qui façonneront le monde de demain.

Ce projet repose sur des valeurs d’ouverture et de transparence, notamment par l’utilisation de logiciels open source. Cette approche vise à garantir une IA plus démocratique, en s’éloignant des logiques purement commerciales qui prévalent aujourd’hui dans une grande partie du secteur. En intégrant cette initiative, le Maroc s’engage ainsi dans une dynamique où l’innovation technologique rime avec responsabilité et éthique.