Commande publique: l’année de la data et de l’écologie

L’Observatoire de la commande publique, à travers la création d’une base de données centralisée, l’adoption de standards internationaux et l’élaboration d’un guide des achats publics verts, affirme sa volonté de renforcer la transparence et l’efficacité de la commande publique au Maroc.

L’Observatoire marocain de la commande publique (OMCP) a publié son rapport d’activité pour l’année 2025, un document fondateur qui marque le bilan d’une année inaugurale riche en transformations. Entre consolidation de la gouvernance, modernisation de la gestion des données et engagement pour une commande publique plus respectueuse de l’environnement, l’Observatoire affirme sa volonté de devenir un véritable think tank au service de la transparence et de l’efficacité des marchés publics. «Le rapport est accessible au public sur le site officiel de l’OMCP», précise le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 16 mars.

Au cœur des travaux de cette première année figure la mise en place de la Base de Données des Marchés Publics (BDMP), décrite comme le socle du système d’information de l’Observatoire. Cette base centralisée a pour objectif de fiabiliser et d’agréger les données issues du portail des marchés publics et du système de gestion intégrée des dépenses. Fonctionnant comme une véritable «Data Factory», elle utilise des processus techniques d’extraction, de transformation et de chargement des données pour produire des statistiques fiables et des indicateurs de performance destinés aux décideurs publics.

Une étude de faisabilité a également été menée pour évaluer l’adoption des standards internationaux OCDS (Open Contracting Data Standards). Parmi trois scénarios, l’OMCP privilégie la conformité avancée, jugée optimale pour concilier qualité des données et efforts techniques, avec une mise en œuvre progressive.

Parallèlement, l’Observatoire a amorcé un virage écologique dans la commande publique. «Une étude sur les achats publics verts a identifié les leviers de durabilité dans trois secteurs prioritaires: les équipements informatiques, le mobilier de bureau et les services de nettoyage des bâtiments administratifs», écrit L’Economiste. Les résultats montrent que, si l’offre existe, l’intégration de critères environnementaux dans les cahiers des charges reste limitée et peu systématique.

Pour y remédier, l’OMCP prépare la publication d’un guide des achats publics verts au premier trimestre 2026, élaboré avec l’appui technique d’Expertise France. Ce guide vise à accompagner les acheteurs publics dans l’intégration progressive des considérations environnementales, s’inscrivant dans les engagements du Maroc avec des partenaires internationaux comme la Banque mondiale et l’Agence française de développement, notamment à travers les programmes Climat et Transition budgétaire verte.

L’OMCP prépare également des avancées en matière de culture de la donnée pour 2026. Le projet d’arrêté du Chef du gouvernement relatif à la communication des données devrait permettre de généraliser la collecte auprès de toutes les entités concernées, en définissant les modalités de transmission des informations à l’Observatoire. Une fois l’arrêté publié, des conventions avec les entités seront mises en place, suivies d’un déploiement progressif de la collecte des données, en vue de la production et de la diffusion de rapports statistiques couvrant l’ensemble de la commande publique.

L’ouverture internationale et la communication ont été d’autres points forts de l’année 2025. L’OMCP a conduit une mission d’échange en Lituanie, reconnue pour ses outils numériques en matière d’achat public, et organisé un webinaire avec l’Observatoire de la commande publique wallonne en Belgique. Sur le plan régional, l’Observatoire a participé activement à la conférence MENA sur les achats publics intelligents face au climat, tenue à Rabat.

La communication a été consolidée par l’officialisation de l’identité visuelle de l’OMCP et la mise en ligne d’un site institutionnel en quatre langues, garantissant l’accès aux publications et aux informations aux acteurs concernés. Ces initiatives traduisent la volonté de l’Observatoire de se positionner comme un acteur central, innovant et transparent dans le paysage de la commande publique au Maroc.