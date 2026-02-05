L’Observatoire marocain de la commande publique lance son site web

L’Observatoire marocain de la commande publique (OMCP) a été institué par le décret n° 2.22.78 du 22 avril 2024. Il est domicilié à la Trésorerie Générale du Royaume, conformément à l’article 158 du décret n° 2.22.431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics.

La création de l’OMCP s’inscrit dans le cadre de la consécration «du droit à l’information», érigé en droit constitutionnel par la Constitution de 2011. Il constitue un mécanisme de renforcement de la transparence dans le domaine de la commande publique, notamment par la publication régulière d’indicateurs et de données y afférentes.

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture à l’échelle nationale et internationale, l’OMCP met en ligne son site internet, , indique la TGR dans un communiqué. Le site est accessible à l’adresse suivante: https://omcp.tgr.gov.ma

Afin de garantir une accessibilité élargie et inclusive, le site est disponible en quatre langues: arabe, amazigh, français et anglais. Cette pluralité linguistique reflète l’engagement de l’OMCP en faveur de l’ouverture, de la transparence et du partage de l’information.