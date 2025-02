Ce qu’il faut retenir du dernier bulletin mensuel de statistiques des finances locales

Selon les données publiées par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son dernier bulletin mensuel des finances locales, les recettes ordinaires ont enregistré une augmentation de 14,8%. Les recettes fiscales ont connu une hausse de 23,1% des impôts directs, soit une progression de 3,5 milliards de dirhams.

Cette dynamique s’explique par la forte croissance de la taxe de services communaux, qui a bondi de 43%, ainsi que par l’augmentation de 17,9% de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu. D’autres taxes ont également contribué à cette performance, notamment la taxe sur les terrains urbains non bâtis, qui a progressé de 23,2%, la taxe professionnelle en hausse de 6,7%, et la taxe d’habitation qui a augmenté de 32,9%. Les impôts indirects ont suivi la même tendance, enregistrant une progression de 19,5%, soit une augmentation de 4 milliards de dirhams.

En revanche, les recettes non fiscales ont connu une baisse de 6,9%, soit un recul de 716 millions de dirhams. Cette diminution est principalement attribuée à la baisse de 19,3% des subventions, ainsi qu’au recul des fonds de concours et des recettes domaniales. Malgré cette diminution, les recettes fiscales transférées par l’État, représentant 51,3% des recettes globales des collectivités territoriales, ont permis de maintenir un niveau élevé de revenus pour ces entités.

Du côté des dépenses, une augmentation de 4,5% a été constatée pour les dépenses ordinaires, qui ont progressé de 1,2 milliard de dirhams. Cette hausse s’explique par l’augmentation des dépenses liées aux biens et services, qui ont crû de 6,5%, ainsi que par une légère progression de 1,9% des dépenses de personnel. Les charges en intérêts de la dette ont également augmenté de 8,1%.

Les dépenses d’investissement ont, quant à elles, connu une progression significative de 15,3%, passant de 15,5 milliards de dirhams en 2023 à 17,8 milliards en 2024. Cette dynamique traduit un effort accru des collectivités territoriales pour renforcer leurs infrastructures et développer de nouveaux projets structurants.