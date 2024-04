Les dépenses de la compensation chutent de 77% au premier trimestre 2024

Bonne nouvelle pour les finances publiques. Les émissions de dépenses de la compensation ont connu une baisse drastique (-77,7%), s’établissant à un milliard de dirhams au premier trimestre 2024, indique la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) qui vient de publier son dernier bulletin mensuel des statistiques des finances publiques. Ce qui correspond à un taux de réalisation de moins de 6% de l’enveloppe prévue par la loi de finances pour toute l’année 2024, qui est de 16,957 milliards de dirhams.

Evolution de la structure des dépenses du budget général entre fin mars 2023 et fin mars 2024.

Du coup, la part des dépenses de la compensation dans les recettes ordinaires a connu un net recul, passant de 5,3% au premier trimestre 2023 à seulement 1,1% un an plus tard. Pour les autres postes de dépenses au premier trimestre de cette année, 40,6% des recettes ordinaires ont été consacrées aux dépenses du personnel, 27,1% aux dépenses de matériel, 7,9% aux intérêts de la dette et 3,2% aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

Lire aussi : Compensation: baisse des dépenses de 16,7% à fin octobre 2023

La part des dépenses d’investissement dans le budget général a également connu une hausse entre fin mars 2023 et fin mars 2024, passant de 22,9% à 24,2%.

Ce net repli des dépenses de la compensation a également contribué à la baisse des dépenses ordinaires de 4,2% (contre une hausse de 11,7% pour les recettes ordinaires) et, par conséquent, au renforcement de l’excédent du Trésor. Celui-ci est passé de 6,24 milliards de dirhams à 16,84 milliards de dirhams entre les deux périodes considérées.