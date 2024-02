Casablanca: des dattes à gogo à Derb Milan, mais peu de clients dans les parages

À l’approche du mois sacré de ramadan, le marché de Derb Milan à Casablanca revêt ses plus belles parures. Entre les étals ornés de boîtes colorées, renfermant les trésors sucrés des dattes, l’ambiance est à la fois enjouée et empreinte de spiritualité.

Au détour d’une allée, un vendeur en gros gardien de ces merveilles mielleuses fait état d’une offre riche et diversifiée, avec des dattes provenant des quatre coins du monde: des Émirats arabes unis à la Tunisie, en passant par l’Arabie saoudite, la Jordanie, l’Égypte et bien sûr le Maroc. «Malgré une légère augmentation des prix due à des facteurs comme la hausse des coûts de fret maritime et une production locale affectée par la sécheresse, le marché reste accessible, promettant une célébration du ramadan sans entrave. Les prix varient largement, allant de 12 dirhams le kilogramme pour certaines variétés jusqu’à 120 dirhams pour le prestigieux Majhoul, reflétant une gamme qui peut satisfaire tous les budgets», détaille-t-il.

À deux pas de ce vendeur, un autre marchand confirme la tendance: les prix demeurent, malgré de légères hausses, stables et accessibles à toutes les bourses sur le marché de Derb Milan. Les Soukari en provenance d’Arabie saoudite sont disponibles à partir de 27 dirhams le kilo, tandis que les dattes tunisiennes peuvent être achetées à partir de 26 dirhams. Quant au célèbre Majhoul, il est proposé en entrée de gamme à partir de 50 dirhams. «Pourtant, malgré la richesse de l’offre, le marché semble moins animé que d’ordinaire. Une faible affluence se fait ressentir, peut-être en raison de la conjoncture économique», déplore-t-il.

Plus loin, l’étal d’un autre commerçant se distingue par sa devanture, un véritable écrin décoré où les Majhoul, véritables joyaux du désert, captent la lumière. «Les prix des dattes au Maroc varient selon la variété et les conditions de production. Les dattes Jihl sont généralement vendues entre 30 et 40 dirhams, tandis que les dattes Majhoul peuvent coûter entre 60 et 120 dirhams, selon leur qualité et leur origine. Les dattes Bousthammi sont moins chères et sont commercialisées à 30 dirhams. L’affluence est moindre cette année, un reflet du ciel qui nous a moins gâtés», fait-il remarquer.