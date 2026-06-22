Carburants: le Conseil de la concurrence dévoile les marges des distributeurs

Le secteur de la distribution de carburants au Maroc continue d’évoluer sous l’œil vigilant du régulateur. Dans son dernier rapport de suivi portant sur le quatrième trimestre de l’année 2025, le Conseil de la concurrence a dévoilé les performances financières des neuf principaux grossistes du pays, signataires des accords transactionnels. Sur cette période, la marge commerciale brute moyenne pondérée s’est établie à 1,23 dirham par litre pour le gasoil, tandis qu’elle a atteint 1,85 dirham par litre pour l’essence, indique le magazine hebdomadaire Challenge. L’analyse sectorielle montre que le marché du gasoil a été marqué par une instabilité notable, caractérisée par une orientation globale à la baisse malgré quelques sursauts. En début d’octobre, la marge brute des distributeurs culminait à 1,29 dirham par litre, avant d’entamer un repli progressif pour s’établir à 1,22 dirham, puis à 1,20 dirham au début du mois de novembre.

Une reprise temporaire a ensuite propulsé ce gain à 1,41 dirham par litre durant la seconde moitié de novembre. Toutefois, cette hausse n’a pas résisté à la fin de l’année, la marge retombant à 1,36 dirham début décembre pour finir sa course à un plancher de 0,87 dirham par litre à la clôture du trimestre. Ce plan d’eau financier met en évidence une volatilité importante, l’écart entre le pic et le creux de la période atteignant 0,54 dirham. Le segment de l’essence affiche une dynamique différente, bien que tout aussi fluctuante, a-t-on lu dans le magazine. Historiquement et structurellement plus rémunérateur, ce carburant a maintenu un écart supérieur moyen de 0,62 dirham par litre par rapport au gasoil sur l’ensemble du trimestre. Les opérateurs ont entamé le mois d’octobre avec une marge de 1,99 dirham par litre, qui a fléchi à 1,91 dirham à la fin du même mois, puis à 1,86 dirham début novembre.

À l’instar du gasoil, une hausse éphémère à 1,91 dirham a été constatée fin novembre, avant que les marges ne reprennent leur cycle baissier à 1,86 dirham début décembre pour s’élever finalement à leur niveau le plus bas, soit 1,58 dirham par litre en toute fin d’année. Ces données macroéconomiques, issues du reporting officiel de l’autorité de la concurrence, mettent en lumière la sensibilité des marges des distributeurs face aux variations du marché, tout en confirmant la tendance structurelle qui place l’essence comme le produit le plus rentable pour les acteurs de la distribution en gros.